Esporte Com um jogador a mais, CSA empata com Operário e segue no Z-4 da Série B

Mesmo atuando com um jogador a mais por mais de metade do jogo, o CSA não conseguiu ir além do empate sem gols com o Operário-PR, neste sábado à noite, no estádio Rei Pelé, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A torcida não perdoou e vaiou muito o time da casa ao final do jogo.

Na tabela de classificação, a diferença de pontos é pequena. Enquanto o CSA tem sete, o Operário soma nove. Mas a diferença é grande em termos de posições, porque o time de Alagoas segue em 18º lugar, e o time do Paraná ocupa o oitavo lugar.

No primeiro tempo, o CSA teve ampla vantagem na posse de bola e tomou as iniciativas ofensivas. Mas não encontrou o caminho para superar o bem armado esquema defensivo do Operário, claramente disposto a se defender e tentar alguma escapada num contra-ataque.

De prático, pouco aconteceu. Só mesmo um chute forte de Lucas Marques e que o experiente goleiro Vanderlei defendeu. O Operário só finalizou uma vez com perigo, com Paulo Sérgio, mas neutralizado pelo goleiro Marcelo Carné.

O lance polêmico aconteceu aos 38 minutos, quando o meio-campista André Lima foi expulso após receber dois cartões amarelos. Ele tinha recebido o primeiro cartão aos 30 minutos, numa falta, e depois usou o braço pra se proteger, mas a arbitragem considerou o lance violento. O jogador deixou o campo depois de muitas reclamações.

Com um jogador a mais no segundo tempo, o CSA teria a obrigação de vencer, pelo menos, é o que pensava a sua torcida que por vários momentos vaiou o time, principalmente nos erros de finalização. Restou apenas aquela pressão nos minutos finais, quando o Operário se retrancou e garantiu o empate, que acabou sendo especial por ter sido conquistado com um jogador a menos.

Na oitava rodada, o CSA vai enfrentar o Náutico, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), na próxima quinta-feira, a partir das 21h30. O Operário vai receber em Ponta Grossa (PR) o Ituano, no próximo sábado (21), a partir das 11h.

FICHA TÉCNICA

CSA 0 X 0 OPERÁRIO-PR

CSA – Marcelo Carné; Lucas Marques, Werley, Lucão e Diego Renan (Ernandes); Giva Santos (Yann Rolim), Gabriel e Didira (Igor); Lourenço (Luiz Henrique), Bruno Mezenga (Rodrigo Rodrigues) e Osvaldo. Técnico: Mozart Santos.

OPERÁRIO-PR – Vanderlei; Arnaldo (Thomaz), Thales, Reniê e Fabiano; André Lima, Marcelo (Giovanni Pavani), Ricardinho e Reina (Felipe Garcia); Silvinho (Lucas Mendes) e Paulo Sérgio (Júnior Brandão). Técnico: Claudinei Oliveira.

ÁRBITRO – Diogo Pombo Lopez.

CARTÕES AMARELOS – Osvaldo, Igor e Diego Renan (CSA). Thales (Operário).

CARTÃO VERMELHO – André Lima (Operário).

RENDA – R$ 21.405,00.

PÚBLICO – 2.522 total.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).