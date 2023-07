Com um jogador a mais, CRB vence e ultrapassa a Ponte Preta na Série B

Em jogo direto na luta contra o rebaixamento, o CRB venceu por 1 a 0 e ultrapassou a Ponte Preta na tabela de classificação, em jogo realizado nesta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, pela abertura da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano atuou com um jogador a mais em boa parte do segundo tempo.

Com o resultado, o CRB subiu para o 12º lugar, com 24 pontos, e jogou a Ponte Preta para a 13ª posição, com 22. A Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, tem 18.

O CRB teve bem mais posse de bola no primeiro tempo, mas encontrou dificuldade para passar pela defensiva Ponte Preta. A primeira boa chance foi aos 29 minutos. João Paulo mandou para Renato, que girou e chutou rasteiro. A bola passou rente à trave do goleiro Caíque.

Apesar de ter um ataque com o experiente André, ex-Santos e Sport, a Ponte Preta não assustou e saiu em desvantagem no placar. Aos 33, Hereda recebeu livre pela direita e cruzou na medida para Renato. O atacante cabeceou bem para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, a Ponte Preta resolveu jogar futebol e colocou Diogo Silva para trabalhar. Aos cinco minutos, Paulo Baya, que havia acabado de entrar, partiu para cima da marcação e viu o goleiro fazer uma grande defesa. No rebote, André parou no milagre do camisa 12.

A situação da Ponte complicou ainda mais aos 13 minutos, quando Mateus Silva fez falta violenta em Anselmo Ramon e acabou expulso. Com um jogador a mais, o CRB foi para cima. Na tentativa de Renato, Caíque França tirou uma bola que entraria no ângulo.

O jogo esfriou nos minutos finais. A Ponte Preta não conseguiu reagir com a inferioridade numérica, enquanto o CRB administrou a vantagem para confirmar três pontos importantes na tabela.

O CRB volta a campo na sexta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife. Dois dias depois, a Ponte Preta enfrenta o Vitória, às 18h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 PONTE PRETA

CRB – Diogo Silva; Hereda, Saimon (Anderson Conceição), Fábio Alemão e Edimar; Falcão, Juninho Valoura (Auremir), Lucas Lima e João Paulo (Rafael Longuine); Renato (Rômulo) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

PONTE PRETA – Caíque França; Weverton, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipinho (Samuel Andrade), Ramon Carvalho (Maílton) e Matheus Jesus; Tales (Léo Naldi), André (Eliel) e Igor Torres (Paulo Baya). Técnico: Felipe Moreira.

GOLS – Renato, aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fábio Alemão (CRB); André e Felipe Moreira (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO – Mateus Silva (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Leo Simão Holanda (CE).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).