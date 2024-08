Com um a menos, Santos empata com Amazonas, fica em 2º e é vaiado na Vila Belmiro

Com tropeço em casa neste sábado, Peixe ficou com 39 pontos, atrás do líder Novorizontino, que tem 40

O Santos conheceu o seu terceiro tropeço consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro ao ficar no empate sem gols com o Amazonas, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada. Apesar do empate, o time paulista continua, até o momento, na vice-liderança.

A igualdade levou o Santos aos 39 pontos, um a menos do que o líder Novorizontino, que ainda não entrou em campo na rodada. O Amazonas, que vinha de duas derrotas seguidas, ficou na 11ª posição, com 31, longe da zona de rebaixamento.

Santos empatou sem gols com o Amazonas – Foto: Raul Baretta / Santos FC

Pressionado e vaiado ao subir no gramado, o técnico Fábio Carille resolveu fazer mudanças no time do Santos. Diego Pituca foi preservado após participar de quase todos os jogos do time na temporada e deu lugar a Sandry. Giuliano também foi uma das novidades na equipe titular, logo após ter se recuperado de lesão. Já o estreante Wendel ganhou a vaga de Julio Furch.

O Santos também aproveitou a entrada do time em campo para confirmar a permanência do zagueiro Jair, que havia recebido uma proposta do Botafogo. O narrador da Vila Belmiro anunciou o nome do defensor com: “ele fica”.

Nas arquibancadas, os torcedores mostravam sinais de impaciência com cada passe errado ou chance perdida do time santista. O Amazonas tentou se aproveitar da situação e chegou em uma bela cobrança de falta de Diego Torres, defendida por Gabriel Brazão.

O Amazonas foi superior no primeiro tempo e só não saiu à frente do marcador pela boa atuação de Gabriel Brazão, que voltou a trabalhar. Aos 29, ele defendeu o arremate de Matheus Serafim.

Do outro lado, o Santos teve uma ótima movimentação com o trio de ataque formado por Otero, Wendel e Guilherme, mas foi pouco criativo e praticamente não conseguiu ameaçar o gol defendido por Marcão.

No segundo tempo, o nervosismo dos jogadores do Santos ficou ainda mais evidente. E, para piorar a situação, Escobar parou um contra-ataque com uma falta dura e acabou sendo expulso, deixando o time paulista com um jogador a menos.

Carille precisou mexer na equipe para recompor a sua defesa e aproveitou também para colocar seu capitão, o volante Diego Pituca. Logo na primeira chance criada, ele chutou no peito de Erick Varão. O árbitro chegou a dar pênalti, mas mudou de opinião após ser chamado pelo VAR.

Apesar do pênalti ser anulado, o Santos ganhou um novo ânimo e cresceu na partida. Aos 31, Weslley Patati cruzou para Gil, que mandou na rede pelo lado de fora. O defensor lamentou muito a chance perdida.

O Santos foi aumentando o ritmo na mesma intensidade em que a chuva foi caindo na Baixada Santista. O Amazonas, no entanto, conseguiu brecar a empolgação do rival e conseguiu segurar o 0 a 0, principalmente com as defesas de Marcão e os botes certeiros de Alvariño. Sassá, ex-Cruzeiro e Botafogo, ainda entrou nos minutos finais, mas não teve chance clara de balançar as redes.

O Santos volta a campo para enfrentar a Ponte Preta na sexta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP). No domingo, às 16h, o Amazonas recebe o Ceará, no Carlos Zamith, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 AMAZONAS

SANTOS – Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Jair Paula, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry (Diego Pituca) e Giuliano (Souza); Otero (Weslley Patati), Wendel (Julio Furch) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

AMAZONAS – Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano (Sidcley); Jorge Jiménez (Erick Varão), Barros e Diego Torres (Rafael Tavares); Ênio (Jonny Uchuari), Luan Silva e Matheus Serafim (Sassá). Técnico: Rafael Lacerda.

CARTÕES AMARELOS – Giuliano e Sandry (Santos); Jorge Jiménez, Miranda, Sassá E Sidcley (Amazonas)

CARTÃO VERMELHO – Escobar (Santos)

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira De Moraes (GO)

RENDA – R$ 488.550,00

PÚBLICO – 10.967 torcedores

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP)