Esporte Com um a menos, Red Bull Bragantino empata com Estudiantes e segue líder na Sul-Americana

Mesmo com um homem a menos desde os 20 minutos do segundo tempo – Juninho Capixaba expulso -, o Red Bull Bragantino arrancou empate com o Estudiantes-ARG, por 1 a 1, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O empate manteve o Red Bull Bragantino na liderança do Grupo C, agora com 11 pontos ganhos. Tem a mesma pontuação que o Estudiantes, que aparece em segundo lugar por ter pior saldo de gols: 12 a 9. Ou seja, o time paulista só depende das próprias forças na rodada final para avançar à próxima fase.

A última rodada acontecerá no dia 28 de junho, com todos os jogos às 19 horas. Enquanto o Estudiantes receberá o Oriente Petrolero, na Argentina, o Red Bull Bragantino receberá o Tacuary, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Mesmo fora de casa, o Red Bull Bragantino teve postura ofensiva, deu trabalho ao Estudiantes e mereceu a vantagem parcial no primeiro tempo. Os paulistas apostaram na forte marcação desde o início e viram o adversário ter dificuldades para sair jogando e chegar ao ataque.

O Estudiantes chegou a equilibrar as ações do jogo, mas aos 45 minutos o Red Bull Bragantino abriu o placar. Lollo saiu jogando errado, Thiago Borbas deu passe de calcanhar para Eric Ramires e o volante acertou chute no canto superior direito. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

No segundo tempo, o Estudiantes voltou com postura mais ofensiva e chegou ao empate após Juninho Capixaba colocar a mão na bola dentro da área. Para piorar, o lateral recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Aos 20 minutos, Rollheiser cobrou forte com a perna canhota e deixou tudo igual.

Com um a menos em campo, o Red Bull Bragantino viu o Estudiantes crescer na partida pela virada. E ela quase aconteceu aos 40 minutos, quando Carrillo ganhou da marcação e finalizou perto da trave de Cleiton. Dois minutos depois foi a vez de Matías Godoy finalizar com perigo.

A pressão seguiu até o apito final e Cleiton deixou o campo como herói do Red Bull Bragantino, com boas defesas e passando segurança aos companheiros, que conquistaram um ótimo resultado na Argentina.