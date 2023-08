Esporte Com um a menos desde os 28, Liverpool busca virada heroica sobre Newcastle com 2 gols de Núñez

Perdendo por 1 a 0 e com um jogador expulso desde os 28 minutos do primeiro tempo fora de casa contra o Newcastle. Foi assim que o Liverpool conseguiu uma virada heroica por 2 a 1 na terceira rodada do Campeonato Inglês neste domingo. O grande nome da emocionante reação do Liverpool foi Darwin Núñez, que saiu do banco a 18 minutos do fim para marcar os dois gols da vitória no St. James Park.

Anthony Gordon abriu o placar para os mandantes aos 25, três minutos antes de Virgil Van Dijk ser expulso. O Liverpool aguentou a pressão, levou duas bolas na trave e se reorganizou para buscar a reação nos momentos finais da partida. Muito contestado em suas primeira temporada em Anfield, Núñez teve duas oportunidades e finalizou com categoria em ambas para garantir três pontos para o time de Jurgen Klopp.

Invicto, o Liverpool chega a sete pontos e assume a quarta colocação do campeonato. Após três partidas, o Newcastle tem duas derrotas e uma vitória, ficando em 13º, com três pontos. Os brasileiros Joelington e Bruno Guimarães foram titulares na partida pelo time de Eddie Howe.

O caos se instaurou rapidamente para o Liverpool ainda no primeiro tempo. Primeiro, Alexander-Arnold recuou mal a bola no meio campo, Anthony Gordon partiu sozinho, tocou por baixo de Alisson e fez 1 a 0 aos 25 minutos. Logo depois, a arbitragem expulsou Virgil Van Dijk com cartão vermelho direto por falta dura em Isak.

O Newcastle tomou conta do jogo. Almirón matou no peito e chutou muito forte para uma defesa espetacular de Alisson. O paraguaio seguiu tentando e foi um dos atletas mais perigosos da partida. No segundo tempo, Almirón puxou uma linda arrancada pela esquerda e finalizou em cheio na trave direita de Alisson.

Mesmo com um a menos, o Liverpool adotou uma postura melhor no segundo tempo. O time de Klopp conseguiu se manter no logo, pressionou o Newcastle no campo de ataque e, mesmo correndo riscos com os contra-ataques adversários, buscou o empate. Aos 36, Darwin Núñez aproveitou erro de Botman, finalizou firme e cruzado para deixar tudo empatado.

Os acréscimos foram emocionantes e terminou com uma grandiosidade e tanto do Liverpool. Após se defender bem, o momento derradeiro veio aos 48, novamente com Darwin Núñez, que saiu do banco para fazer os dois gols da virada. A bola foi enviada por Salah e o atacante uruguaio finalizou como um bom camisa 9 para cravar a heroica virada do Liverpool.

O Liverpool enfrenta o Aston Villa fora de casa na próxima rodada, já o Newcastle visitará o Brighton & Hove Albion. Ambos os jogos acontecem no próximo fim de semana.