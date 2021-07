Esporte Com um a menos, Cuiabá leva virada do Ceará, mas arranca empate nos acréscimos

Em jogo com expulsão, virada e gol heroico, Ceará e Cuiabá empataram por 2 a 2 na noite deste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cearenses saíram atrás, porém, jogando com um a mais desde o fim do primeiro tempo, conseguiram virar o placar. No último minuto do jogo, no entanto, o setor defensivo falhou e os donos da casa conseguiram empate com gosto de vitória.

O Ceará chegou a 15 pontos e está há sete jogos sem perder. A última derrota aconteceu na quarta rodada, em que foi derrotado para o Bahia por 2 a 1, em 17 de junho. O Cuiabá, apesar de evitar a derrota, segue em situação incômoda, pois é um dos três clubes que ainda não venceram – está na companhia de Chapecoense e Grêmio e som apenas seis pontos.

Mesmo fora de casa, quem começou melhor foi o Ceará, que não teve medo de arriscar. Teve duas chances com Fernando Sobral e Jorginho, que exigiram duas boas defesas do goleiro João Carlos. O Cuiabá primeiro respondeu com chute rasteiro de Felipe Marques, que contou com desvio e quase enganou o goleiro. Aos 25 minutos, o time mandante chegou ao gol em bola parada. Após cobrança de escanteio, Elton desviou de cabeça para as redes.

O Ceará tentou buscar o empate, mas encontrava dificuldades. Conseguiu chegar com perigo em chute de Jael, que passou perto. Apesar de não marcar no primeiro tempo, o Ceará teve o que comemorar, porque Pepê levou o segundo cartão amarelo e deixou o Cuiabá com um jogador a menos.

Com mudanças certeiras promovidas pelo técnico Guto Ferreira, o Ceará voltou com postura mais ofensiva e exerceu pressão nos primeiros minutos. Lima, um dos que saíram do banco, mudou o meio-campo do time cearense e deu excelente passe para Rick, que saiu na cara do goleiro e tocou na saída de João Carlos para empatar aos 11 minutos.

Minutos depois, Lima até arriscou chute de longe, mas voltou a se destacar mesmo aos 20 minutos, quando fez excelente cruzamento. A bola foi na cabeça de Jael, que cabeceou em direção ao chão e virou o placar. A partida ficou muito nervosa e com muitas reclamações.

O Cuiabá, mesmo com a desvantagem numérica, tentou buscar o empate e assustou em cobrança de falta de Clayson, que passou por cima. E quando tudo parecia perdido, o time mato-grossense alcançou o empate praticamente no último lance. Aos 48 minutos, Rafael Gava limpou bem o marcador e chutou forte de fora da área, a bola explodiu no marcador e sobrou para Jenison. O atacante, que entrou no segundo tempo, invadiu a área livre de marcação e não desperdiçou.

Os dois times voltam a campo apenas no próximo final de semana pela 12ª rodada. No sábado, às 17h, o Ceará recebe o Athletico-PR na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 11h, o Cuiabá visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 2 CEARÁ

CUIABÁ – João Carlos; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel (Lucas Hernández); Uillian Correia (Rafael Gava), Pepê e Felipe Marques (Auremir); Danilo Gomes (Guilherme Pato), Elton (Jenison) e Clayson. Técnico: Jorginho Campos.

CEARÁ – Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon (Vina) e Jorginho (Lima); Mendoza (Wendson), Jael (Pedro Naressi) e Rick (Yony González). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Elton aos 25 minutos do primeiro tempo. Rick aos 11, Jael aos 20 e Jenison aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pepê (Cuiabá). Jorginho e Jael (Ceará).

CARTÃO VERMELHO – Pepê (Cuiabá).

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).