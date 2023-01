Esporte Com um a menos, Cruzeiro sofre e fica no empate com o Athletic pelo Mineiro

Num jogo bastante faltoso, e com um jogador a menos devido a expulsão de Davó, o Cruzeiro ficou no empate de 1 a 1 com Athletic na manhã deste sábado, no Independência, em Belo Horizonte, na abertura da segunda rodada do Campeonato Mineiro. O resultado deixa a equipe do técnico uruguaio Paulo Pezzolano com quatro pontos no Grupo C. O Athletic também tem quatro pontos na Chave A.

Esta foi a primeira partida do Cruzeiro mandando jogos no Independência em 2023. Na última semana, Ronaldo Fenômeno rompeu com a Minas Arena, que administra o Mineirão. A casa do América-MG também será a casa do Cruzeiro em 2023.

O Athletic impôs bastante dificuldade ao Cruzeiro no primeiro tempo. Embora tenha ficado menos com a bola, o time de São João del Rei abriu o placar aos 11 minutos, quando Vinicius Silva recebeu bom passe na esquerda e cruzou na área. Welinton Torrão subiu sozinho e cabeceou para as redes.

A desvantagem deixou o Cruzeiro bastante nervoso, gerando faltas excessivas e reclamações de jogadores e da comissão técnica de Pezzolano. O Athletic, cauteloso, aproveitou a instabilidade e quase marcou o segundo gol aos 19, quando Sassá recebeu livre e chutou em cima de Rafael Cabral.

Apesar da forte marcação, os cruzeirenses melhoraram na reta final do primeiro tempo e quase conseguiram o empate. Aos 35, Wallisson chutou de primeira para fora. Depois, aos 40, Nikão ajeitou na entrada da área e Bruno Rodrigues finalizou colocado, rente à trave esquerdo do Athletic.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou mais efetivo e viu a arbitragem marcar pênalti após Vinicius Silva, do Athletic, colocar o braço na bola dentro da área. Aos seis, Nikão cobrou com categoria, deslocou o goleiro e deixou tudo igual, marcando seu segundo gol no Estadual.

O empate parcial voltou a deixar a partida faltosa. Tanto é que aos 23 minutos o Cruzeiro teve o atacante Davó expulso. Ele havia acabado de entrar em campo, mas fez falta dura em cima do zagueiro Lucas Balardin e recebeu o cartão vermelho direto.

Nos minutos finais, o Cruzeiro foi para o tudo ou nada. Aos 49, Juan Christian foi lançado, invadiu a área e encheu o pé. A bola passou muito perto da trave e saiu pela linha de fundo. Empate agitado e justo na manhã deste sábado.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado para enfrentar o América-MG, às 16h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já o Athletic, na sexta-feira, visitará o Democrata GV, às 20h30, no estádio Mamudão, em Governador Valadares.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 ATHLETIC

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Wesley Gasolina (Ramiro), Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Bilu (Davó); Ian Luccas, Wallisson (Igor Formiga), Neto Moura e Nikão (Juan Christian); Bruno Rodrigues e Wesley (Daniel Júnior). Técnico: Paulo Pezzolano.

ATHLETIC – Denivys; Patric (Douglas Pelé), Danilo Cardoso, Lucas Balardin e Vinicius Silva (Nathan); Diego Fumaça, Rômulo (Antônio Falcão) e Vini Locatelli (Matheus Santos); Welinton Torrão (Alason), Sassá e Douglas Santos. Técnico: Roger Silva.

GOLS – Welinton Torrão, aos 11 minutos do primeiro tempo. Nikão, aos 6 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Antônio Márcio Teixeira da Silva (MG).

CARTÕES AMARELOS – Rafael Bilu e Wesley (Cruzeiro); Edson Miranda, Lucas Balardin, Douglas Pelé, Diego Fumaça, Douglas Santos (Athletic).

CARTÃO VERMELHO – Davó (Cruzeiro).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).