Esporte Com um a mais, Guarani só empata com Ituano no Brinco de Ouro

O Guarani perdeu a chance de engatar a segunda vitória seguida no estádio Brinco de Ouro. Depois de vencer o Santos por 2 a 0 no meio de semana, o time campineiro voltou a jogar em casa na tarde deste sábado, mas ficou no empate sem gols com o Ituano, pela terceira rodada do Paulistão. Os donos da casa jogaram o segundo tempo inteiro com um jogador a mais após a expulsão de Gabriel Barros, mas não conseguiram superar a defesa adversária.

Com o resultado, o Guarani está na liderança do Grupo B com quatro pontos, empatado com o São Paulo que ainda joga na rodada. Já o Ituano segue sem vencer no estadual. Após três empates seguidos, o time de Itu é quarto colocado do Grupo C com três pontos.

O primeiro tempo do duelo foi bastante equilibrado e sem grandes chances para ambos os lados. A primeira boa chance aconteceu pelos lados do Ituano aos cinco minutos, quando Paulo Victor invadiu a área, driblou Castán e bateu firme, mas bem posicionado, Maurício Kozlinski fez a defesa. A resposta do Guarani veio aos 29. Bruno José cruzou na medida e Bruninho cabeceou para o chão e quase enganou o goleiro.

O Ituano levou perigo mais uma vez aos 37. Eduardo Person foi travado no primeiro chute, mas no rebote mandou na trave de Kozlinski que só ficou olhando. Mas, nos minutos finais, o time visitante acabou tendo o atacante Gabriel Barros expulso. Primeiro ele levou amarelo pela trombada em Leandro Vilela, mas após análise do VAR levou vermelho. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou zerado.

Na volta do intervalo, o Guarani até exerceu uma pressão inicial já que tinha um jogador a mais, mas foi o Ituano que levou perigo mais uma vez. Aos 17, Jefferson cruzou na área e Paulo Victor cabeceou por cima de Kozlinki. A bola seguiu viva e só não morreu no fundo das redes, porque Luciano Castán chegou a tempo para afastar, quase em cima da linha.

O duelo, porém, voltou a ficar eletrizante nos minutos finais. Aos 39, Quirino arrancou pela direita e disparou da entrada da área, obrigando Kozlinski a se esticar inteiro para fazer a defesa. No lance seguinte, Jenison respondeu para o Guarani, ao receber de Neilton na área, mas mesmo de cara para o gol, acabou chutando por cima. Por isso, o duelo terminou mesmo com o empate sem gols.

Os dois times já voltam a campo neste meio de semana para a disputa da terceira rodada do Paulistão. Na terça-feira, o Guarani visita o Corinthians, na Neo Química Arena, às 20h. Já na quarta-feira, o Ituano recebe o Palmeiras, no estádio Novelli Júnior, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 0 ITUANO

GUARANI – Maurício Kozlinski; Lucas Marques (Diogo Mateus), Lucão, Luciano Castán e Jamerson; Leandro Vilela, Richard Rios (Wenderson), Yago (Bruno Michel) e Bruninho (Neilton); Bruno José (Jenison) e Nicolas Careca. Técnico: Mozart Santos.

ITUANO – Jefferson Paulino; Iury, Carlão, Frazan e Mário Sérgio; Rafael Pereira (Nascimento), Eduardo Person (Hélio) e Lucas Siqueira; Gabriel Barros, Paulo Victor (Quirino) e Yago (Felipe Saraiva). Técnico: Carlos Pimentel.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

CARTÕES AMARELOS – Yago, Richard Rios, Nicolas Careca e Jenison (Guarani).

CARTÃO VERMELHO – Gabriel Barros (Ituano).

PÚBLICO – 3.287 pagantes

RENDA – R$ 84.920,00

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).