Esporte Com um a mais em campo, Grêmio leva virada do Caxias em estreia no Campeonato Gaúcho

Determinado a buscar o heptacampeonato, o Grêmio abriu o Campeonato Gaúcho com uma derrota de virada, neste sábado. O time de Renato Gaúcho foi superado pelo Caxias, por 2 a 1, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O venezuelano Soteldo, emprestado pelo Santos, fez sua estreia, mas a torcida gremista aguarda ansiosa por um substituto para centroavante Luiz Suárez, a grande estrela do time na temporada passada.

Antes do jogo, o técnico Renato Gaúcho pediu calma à torcida, deixando no ar a esperança de que o clube anunciará novidades em breve. Ele temia pela estreia com pouco tempo de treinamento. Porém, o primeiro gol saiu rápido, aos seis minutos. Após escanteio curto, Reinaldo levantou a bola na pequena área e o zagueiro Gustavo Martins subiu entre os marcadores para desviar de cabeça para as redes.

Assustado, o Caxias demorou para chegar na frente e só ameaçou na parte final, quando o Grêmio se acomodou em campo. A grande chance de empate aconteceu aos 39 minutos, numa cabeçada de Vitor Feijão que exigiu um tapa no chão do goleiro Caíque.

Mas o Caxias voltou diferente no segundo tempo, tentando marcar a saída de bola do Grêmio. A pressão funcionou e o empate saiu aos 15 minutos. Vitor Feijão chutou cruzado e de fora da área, acertando a trave esquerda. Na sobra, Tomas Bastos saltou para a frente e cabeceou forte. A bola ainda tocou nas mãos de Caíque, mas entrou, deixando tudo igual.

Nesta altura do jogo, o Grêmio já sentia o ritmo de jogo, demonstrando cansaço. O Caxias esperou a falha para marcar o gol da virada, aos 31 minutos. Caíque tentou lançar no meio-campo, mas a bola espirrou para Álvaro, que ganhou na dividida de Rodrigo Ely e, dentro da área, tocou de lado do goleiro para fazer 2 a 1.

O Grêmio até imprimiu uma pressão nos minutos finais, no entanto, sem conseguir evitar a derrota. Aos 42 minutos, Matheus Rocha levou o segundo cartão amarelo ao derrubar Soteldo quase em cima da linha da área. O jogador do Caxias foi expulso, deixando o Grêmio em vantagem numérica. Mas o time da capital não conseguiu aproveitar o momento favorável na reta final da partida.

Na segunda rodada, o Grêmio vai atuar em casa diante do São José, quarta-feira, às 21h30. Na mesma noite, o Caxias vai visitar o Ypiranga, em Erechim.

FICHA TÉCNICA:

CAXIAS 2 X 1 GRÊMIO

CAXIAS – Fabian Volpi; Matheus Rocha, Alisson, Cézar e Dudu Mandai; Barba (Pedro Cuiabá), Elyeser (Emerson Martins) e Tomas Bastos; Robinho (Galvan), Vitor Feijão (Gabriel Silva) e Álvaro (Joel). Técnico: Gerson Gusmão.

GREMIO – Caíque; João Pedro (Fábio), Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Pepê (Lucas Besozzi), Villasanti e Cristaldo (Nathan); Everton Galdino (Nathan Fernandes), João Pedro Galvão (Dodi) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Gustavo Martins, aos 6 minutos do primeiro tempo. Tomas Bastos, aos 15, e Álvaro, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Elyeser, Tomas Bastos, Matheus Rocha e Barba (Caxias); Everton Galdino e Villasanti (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO – Matheus Rocha (Caxias).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein.

RENDA – R$ 346.690.00.

PÚBLICO – 8.157 torcedores.

LOCAL – Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).