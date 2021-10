10 out 2021 às 15:56 • Última atualização 10 out 2021 às 16:39

Esporte Com trauma no tornozelo, Galeano desfalca São Paulo contra o Cuiabá

O técnico Hernán Crespo sofreu uma baixa neste domingo para o jogo do São Paulo contra o Cuiabá, na segunda-feira, na Arena Pantanal. O treinador não poderá contar com o atacante Galeano, vetado pelo departamento médico para a viagem marcada para esta tarde, para a capital do Mato Grosso.

Galeano, que também atua como ala, se recupera de um trauma no tornozelo direito. Ele não será a única baixa da equipe paulista neste encerramento da 25ª rodada do Brasileirão. Assim como Galeano, o lateral-direito Igor Vinícius não treinou ao longo da semana e está fora. Ele se reabilita de um trauma no olho.

Outras baixas por problemas físicos são o zagueiro Walce e o volante William, que se recuperam de cirurgias no joelho. O zagueiro Arboleda também será desfalque, mas não por questões físicas. Ele está integrado à seleção do Equador, nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022.

Crespo não indicou neste domingo se voltará a contar com Orejuela na lateral-direita. O jogador se recuperou de lesão recentemente, mas, apesar de apresentar boa condição física, ficou fora do clássico com o Santos, na quinta-feira, no Morumbi. Para aquele jogo, o treinador argentino escalou o São Paulo sem um lateral-direito de ofício.

Acabou optando por improvisar Igor Gomes na posição. E pode fazer o mesmo nesta segunda, principalmente após elogios o jogador ao fim do clássico. Assim, o São Paulo poderá ser escalado com Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Luciano, Rigoni e Calleri.