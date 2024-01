Esporte Com titulares, Flamengo atropela Audax em estreia no Campeonato Carioca

Contando com seus titulares, o Flamengo atropelou o Audax em sua estreia no Campeonato Carioca, nesta quarta-feira. A equipe comandada por Tite aplicou 4 a 0 no adversário diante de amplo apoio da torcida presente na Arena da Amazônia, em Manaus, pela primeira rodada da Taça Guanabara.

Os destaques da partida foram Pedro e Everton Cebolinha, que infernizaram a frágil defesa do Audax no primeiro tempo. Só não marcaram mais de um gol cada porque o goleiro Leandro foi o principal jogador do time de Saquarema – ele evitou uma goleada ainda mais impactante.

Tite mandou a campo a formação titular do Flamengo porque o elenco principal seguirá sua pré-temporada depois da estreia no Estadual. Na quinta, a delegação embarcará para os Estados Unidos, onde tem amistosos agendados com o Philadelphia Union, no dia 21, e o Orlando City, no dia 27.

Para a sequência do Carioca, o Flamengo será representado pelo seu time sub-23, algo que já havia acontecido nas primeiras rodadas do Estadual nas temporadas passadas. Será essa equipe que enfrentará a Portuguesa-RJ, fora de casa, no sábado, pela segunda rodada.

Nesta quarta, Tite mandou a campo um setor ofensivo formado por Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Empurrado pela empolgada torcida local, o Flamengo impôs forte pressão sobre o Audax nos primeiros 20 minutos de jogo. Tanto que abriu o placar logo aos dois, com o zagueiro Léo Pereira escorando cobrança de escanteio na área.

O time rubro-negro terminou a etapa inicial com 3 a 0 no placar. Mas levou 36 minutos entre o primeiro e o segundo gol. Neste intervalo, o Fla criou diversas oportunidades, com muitos erros de passe e de finalização, até mesmo da pequena área, como fez Pedro aos 35 – parou em grande defesa do goleiro Leandro.

A equipe de Tite dominava com tranquilidade, praticamente só jogava no campo de ataque. Porém, o marcador só mudou aos 38, com Pedro se redimindo da grande chance perdida três minutos antes. No novo lance, ele aproveitou cruzamento rasteiro da esquerda e completou de calcanhar para as redes.

O terceiro gol veio na sequência. Aos 41, Everton Cebolinha aproveitou sobra e, quase da marca do pênalti, bateu com tranquilidade no canto esquerdo do goleiro Leandro: 3 a 0.

O segundo tempo veio com Gabriel Barbosa no lugar de Arrascaeta e mais um gol rubro-negro. Aos 4, Varela arriscou de longe e contou com uma falha do goleiro do Audax para transformar a vitória parcial em goleada. No minuto seguinte, Cebolinha quase anotou o quinto gol.

A facilidade era tal que Tite resolveu poupar alguns titulares. De uma só vez, sacou Erick Pulgar, Gerson e Luiz Araújo. Na sequência, tirou Varela. O objetivo era poupar os atletas na véspera de uma viagem longa ao mesmo tempo que reduzia risco de lesões. Com tantas mudanças, o Flamengo perdeu ritmo e até deu oportunidades para o Audax se arriscar no ataque, sem maiores perigos.

Nos instantes finais, Bruno Henrique ainda teve chance preciosa para ampliar o placar. Aos 45, o jogador, que entrara em campo no segundo tempo, carimbou o pé da trave, na última boa chance da partida.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 4 X 0 AUDAX

FLAMENGO – Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Allan), Gerson (Victor Hugo) e Arrascaeta (Gabriel Barbosa); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

AUDAX – Leandro; Matheus Claudino (Gualberto), Igor Silva, João Victor, Paulo Victor; Miticov (Pablo Alves), Romarinho (Arlen), Clisman (João Cabral), PK; Ítalo (Jackson Caucaia) e Gersinho. Técnico: Tuca Guimarães.

GOLS – Léo Pereira, aos 2, Pedro, aos 38, e Everton Cebolinha, aos 41 minutos do segundo tempo. Varela, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Não houve.

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena da Amazônia, em Manaus (AM).