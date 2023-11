Com time misto, Espanha derrota Chipre e confirma 1º lugar em grupo das Eliminatórias da Euro

Já classificada para a Eurocopa de 2024, a seleção da Espanha contou com mudanças nesta quinta-feira para enfrentar a modesta equipe de Chipre. E, mesmo com uma formação longe da ideal, venceu por 3 a 1, com facilidade, no Alphamega Stadium, em Kolossi, no Chipre. Todos os gols dos visitantes foram marcados no primeiro tempo.

O resultado confirmou a Espanha na primeira colocação do Grupo A, agora com 18 pontos, dois à frente da Escócia, que empatou com a Geórgia por 2 a 2, fora de casa. Os escoceses também entraram em campo já classificados nesta quinta.

No Chipre, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, poupou jogadores como Unai Simón, Rodri Hernández e José Luis Gaya. Assim, escalou uma equipe mista, dando rodagem para jogadores mais jovens e também poupando titulares.

Mesmo com esta formação, a Espanha não teve dificuldade para se impor em campo no primeiro tempo. A bola entrou logo aos cinco minutos, quando Yamal recebeu quase na pequena área, deu lindo corte no marcador, driblou também o goleiro e mandou para as redes.

O segundo gol veio aos 21, em jogada pela esquerda. Grimaldo serviu Oyarzabal, que não perdoou. O lance foi anulado inicialmente pelo árbitro de campo, por impedimento. Mas, com o auxílio do VAR, ele corrigiu a formação e validou o gol.

Seis minutos depois, veio o terceiro dos visitantes. Após cobrança de escanteio na área, Joselu surgiu sem marcação na segunda trave e completou com facilidade para as redes. A esta altura, a Espanha registrava até 81% de posse de bola. Podia ter transformado a vitória em goleada, diante da fragilidade do Chipre.

Porém, no segundo tempo o time espanhol perdeu rendimento. Já classificado, demonstrava pouco interesse pelo ataque. Neste ritmo, acabou sofrendo gol aos 30. Pileas foi o protagonista do lance que levantou as arquibancadas do Alphamega Stadium.

OUTROS RESULTADOS

Pelo Grupo F, o Azerbaijão surpreendeu ao fazer 3 a 0 na Suécia, em casa – Makhmudov marcou duas vezes. O time anfitrião jogou com apenas 10 em campo nos últimos 30 minutos de jogo. As duas seleções entraram em campo já sem chance de classificação. Nesta chave, a Bélgica já estava garantida na Euro, enquanto a Áustria confirmou sua vaga nesta quinta.

Fora de casa, os austríacos derrotaram a Estônia por 2 a 0. Alaba deu a assistência para o segundo gol. A Áustria chegou aos 19 pontos e lidera a chave, enquanto os belgas somam 17.

Pelo Grupo G, Bulgária e Hungria empataram por 2 a 2, na casa do primeiro. Foi o suficiente para confirmar os húngaros na Euro. Eles lideram a chave, com 15 pontos. A equipe búlgara figura na lanterna, com três pontos, já sem chances de avançar.