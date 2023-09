Com time alternativo, Internacional é derrotado e Athletico-PR aumenta série invicta

Com um time alternativo, o Internacional acabou derrotado no último desafio antes do jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Fluminense na próxima quarta-feira e segue na parte intermediária do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, em um dos três jogos que movimentaram a 24ª rodada, o time gaúcho perdeu para o Athletico-PR, por 2 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba, com o gol da vitória do adversário marcado aos 44 minutos do segundo tempo por Alex Santana.

Com o resultado, o Internacional segue estacionado com 29 pontos. Já o Athletico-PR aumentou a série invicta no Brasileirão para dez jogos e subiu para os 40 pontos ganhos.

Jogando em casa, o Athletico-PR perdeu dois de seus principais jogadores por lesões nos primeiros minutos – o lateral-direito Madson e o atacante Vitor Roque -, mas mesmo assim conseguiu abrir o placar. Aos 23 minutos, depois de um escanteio cobrado na área, Fernandinho disputou de cabeça, a bola sobrou para Erick, que ajeitou no peito e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Rochet.

Apesar do gol, o Internacional conseguiu equilibrar o duelo pouco a pouco. E, depois de algumas tentativas, empatou aos 35 minutos. Depois de uma saída de bola errada do Athletico-PR, Lucca roubou e tocou para Carlos De Pena, que chutou forte de fora da área e mandou para o gol. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou empatado.

Na volta do intervalo, os dois times foram com tudo ao ataque em busca do desempate. A primeira boa chance do Internacional veio em uma cabeçada de Luiz Adriano, aos 19 minutos, que obrigou o goleiro Léo Linck uma defesa à queima-roupa. A resposta do Athletico-PR veio em duas bolas na trave, primeiro de cabeça com Thiago Heleno e depois em um chute rasteiro de Zapelli.

Apesar das tentativas em vão, o Athletico-PR não desistiu e foi coroado com o gol da vitória aos 44 minutos. Canobbio fez um cruzamento certeiro para Alex Santana chegar cabeceando. Rochet até conseguiu pegar na bola, mas ela acabou morrendo no fundo das redes. Nos minutos finais, o time da casa apenas controlou a vitória por 2 a 1.

Pelo Brasileirão, o Internacional só volta a campo no dia 30 quando recebe o Atlético-MG, no Estádio Beira-Rio, às 21h, pela 25ª rodada. Mas na quarta-feira acontece o jogo de ida das semifinais da Libertadores, contra o Fluminense, no Estádio do Maracanã, às 21h30. Já o Athletico-PR joga no dia 1º às 16h, em um clássico contra o Coritiba.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 1 INTERNACIONAL

ATHLETICO-PR – Léo Linck; Madson (Bruno Peres), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho (Alex Santana), Erick e Zapelli (Cuello); Vitor Bueno, Vitor Roque (Pablo) e Canobbio. Técnico – Wesley Carvalho.

INTERNACIONAL – Rochet; Bustos, Igor Gomes, Nicolás Hernández (Mercado) e Dalbert (Renê); Gabriel, Matheus Dias (Wanderson), Matheus Dias, Bruno Henrique e Carlos de Pena; Lucca (Enner Valencia) e Luiz Adriano (Alan Patrick). Técnico – Eduardo Coudet.

GOLS – Erick, aos 23, e Carlos de Pena, aos 35 minutos, do primeiro tempo; Alex Santana, aos 44 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pablo, Thiago Heleno e Vitor Bueno (Athletico-PR) e Bustos, Carlos de Pena, Matheus Dias, Nicólas Hernández e Wanderson (Internacional).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

RENDA E PÚBLICO – não divulgados.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).