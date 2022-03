Com teste positivo para covid-19, Vettel perderá também GP da Arábia Saudita

O alemão Sebastian Vettel vai perder também a segunda corrida da temporada 2022 da Fórmula 1. O tetracampeão mundial testou positivo para a covid-19 mais uma vez e foi vetado pela Aston Martin para o GP da Arábia Saudita, que começará nesta sexta-feira, com os dois primeiros treinos livres na cidade de Jeddah.

Vettel já havia sido baixa na primeira prova do ano, no Bahrein, no domingo passado. A expectativa era de que estivesse liberado para correr na pista saudita neste fim de semana. Mas o alemão ainda não testou negativo para a covid-19 desde que entrou em isolamento, ainda no Bahrein.

Sem o teste negativo, o piloto ficou impedido de ir para o grid na Arábia Saudita. E, mais uma vez, ele será substituído pelo compatriota Nico Hülkenberg, que foi o 17º e último colocado na semana passada – só ficou à frente dos pilotos da Red Bull, Max Verstappen e Sergio Pérez, que abandonaram nas voltas finais.

O GP do Bahrein, vencido pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o primeiro em 15 anos que não contou com Vettel no grid de largada. A última ocasião havia sido no GP da Europa, em 2007. Já Hülkenberg não é titular na F-1 desde 2019, quando deixou a Renault.

Mesmo fora do campeonato, o alemão de 34 anos se tornou o piloto substituto padrão da categoria. Em 2020, disputou duas provas por conta de outros casos de covid-19 no grid.