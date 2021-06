Com Simone Biles, EUA definem a equipe de ginástica artística em Tóquio-2020

Um dos grandes nomes da história da ginástica artística, Simone Biles confirmou o favoritismo na noite de domingo e, apesar de um desempenho complicado nas barras assimétricas e na trave, venceu a seletiva olímpica dos Estados Unidos, disputada no ginásio The Dome, com 21 mil pessoas presentes, em St. Louis. Biles, de 24 anos, é a única veterana do grupo nos Jogos de Tóquio-2020, que também conta com Sunisa Lee, Jordan Chiles, Grace McCallum, Jade Carey e MyKayla Skinner.

Biles, que é sete vezes campeão americana, se tornou a primeira ginasta a conquistar duas vezes a seletiva para a Olimpíada. As reservas da equipe em Tóquio serão Kayla Di Cello, Kara Eaker, Emma Malabuyo e Leanne Wong.

Os Estados Unidos conseguiram seis vagas na ginástica artística feminina em Tóquio-2020: quatro para ginastas que vão participar da competição por equipes e duas individuais. Uma das vagas individuais era garantida para Jade Carey, que venceu o circuito das Copas do Mundo de especialistas no salto (vale lembrar que Carey poderá competir em todos os aparelhos na Olimpíada).

Para as quatro vagas da equipe, as duas primeiras colocadas no individual geral garantiam a ida à Tóquio. Biles venceu somando 118.098 pontos nos dois dias de competição. A principal estrela da ginástica artística da atualidade liderou a classificação no salto e no solo e ficou em terceiro lugar nas barras assimétricas e na trave.

Inclusive, a seletiva americana soma as notas de dois dias, mas considerando apenas as rotinas deste domingo, Biles perdeu a sua primeira competição no individual geral desde a American Cup de 2013. Sunisa Lee conseguiu 58.166 pontos, contra 57.533 da estrela, que cometeu um erro grande nas assimétricas e caiu na trave. “Estou só velha. Sempre tenho dor. Alguma coisa sempre dói”, brincou Biles após a competição.

Na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, Biles fez história ao subir cinco vezes no pódio. Nenhum ginasta havia atingido tal feito, até então. No Brasil, a americana conquistou quatro medalhas de ouro (equipes, salto, solo e individual geral) e uma de bronze (trave).