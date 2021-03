Com show de Kawhi Leonard, Clippers superam líder Philadelphia 76ers na NBA

Com grande atuação de Kawhi Leonard, e também um forte jogo coletivo, o Los Angeles Clippers desbancou o líder da Conferência Leste, Philadelphia 76ers, na noite de sábado, pela NBA. Em casa, no Staples Center, o time da Califórnia venceu o equilibrado duelo por 122 a 112.

Kawhi Leonard fez a diferença, com 28 pontos marcados, além de quatro rebotes e o mesmo número de assistências. A agradável surpresa para equipe de Los Angeles foram os 23 pontos de Terence Mann, que saiu do banco para ser um coadjuvante importante. Foi fundamental para o triunfo a dominância no garrafão, com 54 pontos anotados, além dos contra-ataques, por meio dos quais o time da Califórnia pontuou 12 vezes.

Tobias Harris foi o cestinha da partida, com 29 pontos, sete rebotes e seis assistências, mas não conseguiu impedir o revés da equipe de Filadélfia, que segue na liderança do Leste, enquanto que os Clippers ocupam a terceira colocação do Oeste.

Já o Utah Jazz, que lidera a Conferência Oeste, fez sua parte e derrotou com o autoridade o Memphis Grizzlies por 126 a 100. Donovan Mitchell foi o nome do jogo, com 35 pontos marcados, sete assistências e dois rebotes. Nos Grizzlies, que ocupam o nono posto na mesma conferência, o destaque foi a exibição de Kyle Anderson, que fechou o confronto com 16 pontos, quatro assistências e dois rebotes.

No Smoothie King Center, o New Orleans Pelicans aproveitou os desfalques importantes do Dallas Mavericks, como Luka Doncic e Kristaps Porzingis, e contou com a inspiração de Zion Williamson para vencer o duelo na noite deste sábado por 112 a 103. Em uma partida equilibrada e com alternância intensa de placar, o talentoso ala-pivô de 20 anos foi o grande destaque, com 38 pontos, cinco rebotes e seis assistências.

Destaque também para o bom desempenho de Nickeil Alexander-Walker, que ajudou a equipe da casa a controlar o jogo e abrir uma vantagem que chegou a ser de dez pontos no último quarto. Do lado dos Mavericks, Tim Hardaway Jr. foi o protagonista, com 30 pontos, cinco rebotes e três assistências. Com a vitória, os Pelicans ficam na 12ª posição da Conferência Oeste, e os Mavericks estão na oitava posição da mesma conferência.

Em boa fase, o New York Knicks engatou a terceira vitória consecutiva na NBA ao bater o Milwaukee Bucks fora de casa por 102 a 96 em partida marcada pela ausência das principais estrelas. Os visitantes não contaram com Julius Randle em quadra, já os donos da casa não tiveram o astro Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton.

A franquia de Nova York embala e se consolida cada vez mais dentro da zona de playoffs da Conferência Leste, na quinta colocação, com 24 triunfos na temporada. Já os Bucks, que aparecem no terceiro lugar da mesma conferência, perderam a segunda seguida e veem Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers se afastarem no topo.

Confira a rodada de sábado da NBA:

Washington Wizards 106 x 92 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 96 x 102 New York Knicks

Minnesota Timberwolves 107 x 129 Houston Rockets

San Antonio Spurs 104 x 120 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 112 x 103 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 94 x 111Boston Celtics

Utah Jazz 126 x 110 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 122 x 112 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 100 x 98 Cleveland Cavaliers

Confira a rodada de domingo da NBA:

Charlotte Hornets x Phoenix Suns

Toronto Raptors x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x Orlando Magic