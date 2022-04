Esporte Com show de Calleri, São Paulo estreia com goleada sobre o Athletico-PR

O atacante Calleri garantiu a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão. Neste domingo, o artilheiro fez três gols na vitória por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no estádio do Morumbi, e ajudou o time a iniciar a competição do jeito que o técnico Rogério Ceni queria.

O treinador havia optado por uma equipe mista no meio de semana, para o duelo no Peru pela Copa Sul-Americana, e chegou a receber críticas por isso. Mas o tricolor conseguiu vencer pela competição internacional e, com alguns atletas mais descansados, como o próprio Calleri, ganhou em sua estreia no torneio nacional.

O São Paulo começou tomando a iniciativa da partida, empurrado pela torcida. Aos 15 minutos, Calleri recebeu um bom lançamento e tentou bater colocado, mas errou a mira. Pouco depois, em um cruzamento de Rafinha pela direita, a bola bateu em Khellven e sobrou para o argentino abrir o placar com tranquilidade.

“Fazer um gol rápido no Morumbi é importante para mim, para ajudar o time neste começo do Brasileirão. Eu estou ali para fazer os gols e isso é importante por jogar no Morumbi, com toda essa gente, e poder começar vencendo no Brasileirão”, afirmou Calleri, que foi o capitão da equipe na partida.

Após sofrer o gol, o Athletico-PR tentou atacar, mas tinha dificuldade para chegar ao gol de Jandrei. E o São Paulo por pouco não ampliou em chutes de fora da área, com Eder, obrigando Bento a fazer uma grande defesa, e com Alisson. A melhor chance do visitante veio com Marcelo Cirino, aos 45, quando ganhou na corrida, mas chutou mal, desperdiçando boa chance.

Na etapa final, logo aos 6 minutos, o São Paulo fez o segundo gol e teve tranquilidade para o restante da partida. Pelo lado esquerdo, Welington cruzou e Calleri se antecipou e cabeceou para o gol, marcando mais um e levantando novamente a torcida no Morumbi. A partir daí, os dois técnicos começaram a mexer nos times, para manter o ritmo alto do duelo.

Só que os visitantes não melhoraram e os donos da casa continuaram atacando. Aos 24, Toró cruzou, o goleiro Bento espalmou, a bola continuou viva e foi para dentro da área. Igor Gomes tentou chutar e furou, mas Calleri não desperdiçou a chance e, de virada, mandou no ângulo, fazendo seu terceiro gol.

O Athletico-PR ainda tentava se recompor quando o São Paulo fez o quarto, justamente com dois jogadores que o técnico Rogério Ceni havia colocado no decorrer da partida. Toró avançou pela direita e cruzou. Luciano subiu bem e marcou de cabeça, transformando a boa vitória em goleada no Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 4 X 0 ATHLETICO-PR

SÃO PAULO – Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Igor Gomes (Andrés), Nikão (Toró) e Alisson (Talles); Eder (Luciano) e Calleri (Rigoni). Técnico: Rogério Ceni.

ATHLETICO-PR – Bento; Khellven, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Christian, Hugo Moura, Vítor Bueno (Canobbio), Terans (Marlos) e Cuello (Vitinho); Marcelo Cirino (Pedro Rocha). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – Calleri, aos 18 minutos do primeiro tempo. Calleri, aos 6 e aos 24, e Luciano, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alisson, Pedro Henrique, Vitor Bueno e Christian.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 687.594,00.

PÚBLICO – 20.606 pagantes.

LOCAL – Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).