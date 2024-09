Com Sérvia no grupo, seleção masculina de vôlei conhece adversários no Mundial-2025 - O Liberal

Esporte Com Sérvia no grupo, seleção masculina de vôlei conhece adversários no Mundial-2025

A seleção brasileira de vôlei não terá vida fácil no Campeonato Mundial, que será realizado em setembro de 2025, nas Filipinas. A equipe do técnico Bernardinho, a sétima do ranking, terá em seu grupo a Sérvia (10ª), República Checa – tem mostrado uma grande evolução nos últimos anos -, e a China, que surpreendeu o Brasil recentemente em amistoso. O sorteio foi realizado neste sábado, pela Federação Internacional (FIVB).

O Brasil tem três títulos mundiais e três vices, mas não fica no lugar mais alto do pódio desde 2010, quando desbancou Cuba na decisão, em solo italiano. Dentre os seus adversários na fase de grupos, a Sérvia é o que mais chama atenção, já que ficou em quarto lugar em 2018 e em terceiro em 2010.

A China ainda não teve grandes participações no torneio, enquanto a República Checa dava trabalho quando atendia pelo nome de Checoslováquia. Desta forma, tem quatro vices e um título, em 1966. Independente, ainda não brilhou.

O Campeonato Mundial de vôlei masculino terá 32 times, divididos em oito grupos, com os dois primeiros avançando para as oitavas de final. A partir daí, os jogos passam a ser eliminatórios, até que o campeão seja definido. O torneio, a partir de agora, passa a ser bienal, disputado sempre em anos ímpares.

Confira os grupos do Campeonato Mundial de vôlei masculino:



Grupo A – Filipinas, Irã, Egito e Tunísia

Grupo B – Polônia, Holanda, Catar e Romênia

Grupo C – França, Argentina, Finlândia e Coreia do Sul

Grupo D – Estados Unidos, Cuba, Portugal e Colômbia

Grupo E – Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile

Grupo F – Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia

Grupo G – Japão, Canadá, Turquia e Líbia

Grupo H – Brasil, Sérvia, República Checa e China