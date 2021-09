Esporte Com semana livre, Guarani espera ter força máxima no dérbi

Depois de ganhar do CSA, por 1 a 0, na última terça-feira, o Guarani só volta a campo no próximo dia 17, quando faz o dérbi campineiro contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com mais de uma semana livre entre um jogo e outro, o técnico Daniel Paulista vive a expectativa de ter força máxima no clássico, com exceção do atacante Rafael Costa, que lesionou o joelho e só volta em 2022.

Desfalques nas últimas partidas, o lateral-direito Diogo Mateus, o volante Eduardo Person e o atacante Júnior Todinho estão em reta final de preparação e devem ficar à disposição até o dia do dérbi.

Por questão de suspensão, Daniel Paulista não tem desfalques. Únicos amarelados diante do CSA, o goleiro Rafael Martins e o lateral-direito Mateus Ludke não estavam pendurados.

O Guarani está na expectativa de chegar na próxima sexta-feira com chances de entrar no G4 da Série B em caso de vitória sobre a Ponte Preta. Para isso, precisa secar Botafogo, Goiás e CRB. Na sexta colocação, com 37 pontos, o Guarani pode perder até duas posições no encerramento da 23ª rodada.