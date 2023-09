Esporte Com Rodrigo Fernández, Santos faz jornada dupla de treinos de olho no duelo com o Vasco

O Santos se reapresentou nesta segunda-feira e fez duas atividades visando o duelo com o Vasco, marcado para o próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Fernandes, que continua no cargo até a definição sobre o novo treinador, contará com o retorno do volante Rodrigo Fernández, que cumpriu suspensão na vitória de virada, por 2 a 1, sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Além dele, a expectativa do treinador é poder contar com o atacante Mendoza, que vem fazendo um trabalho individualizado para tratar de uma lesão na panturrilha. Sua presença na partida com o Vasco ainda é uma incógnita.

Marcelo Fernandez aproveitou as atividades para fazer treinos leves, além de alguns testes na equipe. Autor do gol da vitória do Santos contra o Bahia, o atacante Julio Furch poderá iniciar entre os titulares. Caso a mudança se confirme, o treinador deve abrir mão de um jogador do meio de campo. Lucas Lima aparece como opção.

A partida, inclusive, pode sustentar a permanência de Marcelo Fernandez como treinador, caso a negociação com Fábio Carille não avance nas próximas horas. O treinador é o favorito para assumir o posto deixado por Diego Aguirre. Vanderlei Luxemburgo também chegou a ser observado.

Apesar da vitória sobre o Bahia, o Santos continua na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube paulista tem apenas 24 pontos, mas com chances de deixar o descenso na próxima rodada.