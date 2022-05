Esporte Com reservas, Botafogo volta a vencer o Ceilândia e avança na Copa do Brasil

Escalado com apenas dois jogadores que foram titulares durante a vitória sobre o Flamengo no último final de semana, o Botafogo conquistou um novo triunfo na noite desta quinta-feira, quando bateu o Ceilândia por 3 a 0, no Nilton Santos, no Rio, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Somente Saravia e Kanu foram mantidos na formação inicial pelo técnico Luís Castro, que aproveitou a bela vantagem construída no confronto de ida (vitória por 3 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília) para descansar alguns titulares e observar mais peças do elenco alvinegro.

Além da classificação à próxima fase, o Botafogo também garantiu premiação de R$ 3 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O adversário das oitavas de final será conhecido por meio de sorteio, provavelmente no início do mês de junho.

Como esperado, o Botafogo ditou o ritmo do primeiro tempo. O time teve mais posse de bola e arriscou mais para abrir o placar. Logo aos 15 minutos, Diego Gonçalves foi para cima da marcação, cortou para a perna direita e finalizou rasteiro, nas mãos do goleiro Matheus Kayzer.

Aos 31 minutos, o Ceilândia assustou o Botafogo, quando Filipinho recebeu bom passe, mas viu o goleiro Douglas Borges se antecipar e evitar finalização. O problema é que o goleiro usou a mão fora da área e deveria ter sido expulso, mas a arbitragem mandou o lance seguir.

Aos 35, a arbitragem voltou a errar, só que contra o Botafogo, quando Matheus Nascimento foi derrubado dentro da área, mas nada foi marcado. Ainda assim, os cariocas seguiram no ataque e abriram o placar aos 40, após Patrick de Paula aproveitar sobra dentro da área e estufar as redes.

Na etapa final, com a classificação praticamente assegurada, o Botafogo manteve a postura ofensiva e ampliou o placar aos 20 minutos. Chay deu lindo passe para Matheus Nascimento e o jovem chutou entre as pernas do goleiro do Ceilândia, marcando seu sétimo gol em 42 jogos pelo clube alvinegro.

O segundo gol saiu para embalar ainda mais os mais de 18 mil torcedores na arquibancada, que ainda viram o jovem Matheus Nascimento marcar mais um. Aos 36, Daniel Borges cruzou rasteiro e o atacante finalizou. A bola desviou na marcação e entrou no contrapé do goleiro, selando a excelente vitória por 3 a 0 e a classificação na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 0 CEILÂNDIA-DF

BOTAFOGO – Douglas Borges; Saravia (Daniel Borges), Joel Carli, Kanu (Klaus) e Hugo (Niko); Romildo (Kayke), Patrick de Paula e Chay; Lucas Piazon, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves (Rikelmi). Técnico: Luís Castro.

CEILÂNDIA-DF – Matheus Kayzer; Gabriel Vidal, Fernando Gomes, Igor Ribeiro e China (Gleissinho); Dudu (Werick), Geovane, Matheus Guarujá, Filipinho (Maycon) e Fernandinho (Peninha); Roberto Pítio (Gabriel Pedra). Técnico: Adelson de Almeida.

GOLS – Patrick de Paula, aos 40 minutos do primeiro tempo. Matheus Nascimento, aos 20 e 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÃO AMARELO – Patrick de Paula e Chay (Botafogo).

PÚBLICO – 17.385 pagantes (18.640 total).

RENDA – R$ 346.791,00.

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).