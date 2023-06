Com recorde de tempo, Bezzecchi supera Bagnaia e faz pole na Etapa da Holanda de MotoGP

Marco Bezzecchi, da VR46, segue dominando a etapa da Holanda da MotoGP e completou uma classificação perfeita neste sábado. O italiano foi o piloto mais rápido no Q2 ao quebrar o recorde de volta mais rápida da pista com tempo de 1min34s472 e largará em primeiro. A primeira linha, inclusive, será toda italiana. Bezzecchi ficou na frente do seu rival pelo título Francesco Bagnaia, da Ducati, e do seu companheiro de time, Luca Marini, que faturou o terceiro lugar no grid.

Terceiro colocado na classificação geral do campeonato, atrás de “Peco” e de Jorge Martin, Bezzecchi foi o mais rápido no treino de sexta-feira e o mais rápido nos treinos livres na madrugada deste sábado, além de sobrar no classificatório. O circuito de Assen teve 13 pilotos diferentes na pole position nas últimas 13 etapas da MotoGP no local.

Martin, da Pramac, começou o Q2 com uma queda, e largará muito distante dos seus companheiros na briga pelo título, apenas na P10, puxando a linha 4. Campeão em 2021, Fabio Quartararo relembrou os tempos de boa forma e fez o quarto melhor tempo do classificatório. Ele puxa a segunda fila com Brad Binder e Aleix Espargaró.

A terceira linha tem Maverick Viñales, Johann Zarco, vindo do Q1, e Alex Marquez. O lesionado Miguel Oliveira, que também sobreviveu ao Q1, largará em 11º, atrás de Martin. Em 12º estará Jack Miller.

Durante o Q1, Marc Márquez voltou a se envolver em um acidente. O piloto espanhol bateu na traseira de Enea Bastianini e ambos foram para o chão. A corrida sprint do GP da Holanda acontece ainda neste sábado, às 10h, e a largada do Grande Prêmio será no domingo, às 9h.

Confira o top 10 do grid de largada para a Etapa da Holanda:

1.º – Marco Bezzecchi (ITA/VR46), em 1min31s472

2.º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 0s061

3.º – Luca Marini (ITA/VR46), a 0s158

4.º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 0s199

5.º – Brad Binder (AFS/KTM), a 0s232

6.º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 0s340

7.º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 0s365

8.º – Johann Zarco (FRA/Pramac), a 0s409

9.º – Alex Marquez (ESP/Gresini), a 0s426

10.º – Jorge Martin (ESP/Pramac), a 0s698