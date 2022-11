Com recorde de Cristiano Ronaldo, Portugal derrota Gana em estreia na Copa

Triunfo levou o time português para a liderança do Grupo H, com três pontos; Uruguai e Coreia do Sul empataram sem gols

Cristiano Ronaldo abriu o placar em cobrança de penântil e se tornou o primeiro atleta a marcar em cinco copas - Foto: MANU FERNANDEZ - ASSOCIATED PRESS - ESTADÃO CONTEÚDO

Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador na história a marcar gol em cinco Copas do Mundo e ajudou Portugal a derrotar Gana por 3 a 2, em uma atuação coletiva sem brilho, na estreia das duas seleções no Mundial do Catar, nesta quinta-feira. Ronaldo, de pênalti, abriu o placar para os portugueses, que levaram o empate logo depois. Portugal emendou dois gols em sequência no contra-ataque. No fim, Bukari descontou e os ganeses tentaram o empate, mas saíram de campo derrotados.

O triunfo levou o time português para a liderança do Grupo H, com três pontos, porque mais cedo Uruguai e Coreia do Sul empataram sem gols, na abertura da chave.

No Stadium 974, em Doha, Gana chegou a colocar uma linha de cinco defensores e tentou povoar o meio-campo para conter o avanço de Portugal. Aos 9 minutos, Cristiano Ronaldo, que ficou emocionado com a execução do hino lusitano antes do jogo, foi lançado dentro da área, dividiu com o goleiro Zigi, mas a bola foi para fora. Pouco tempo depois, após cobrança de escanteio, o craque português subiu bem mais alto que a defesa ganesa, mas testou a bola por cima do gol.

A seleção portuguesa rodava a bola no campo de ataque, mas tinha dificuldade para furar a defesa de Gana. Aos 30, Cristiano Ronaldo ganhou da marcação e chutou firme para abrir o placar, mas a arbitragem anulou o gol por falta do craque na jogada.

Ao fim do primeiro tempo, as constantes críticas ao trabalho do técnico Fernando Santos se mostraram coerentes. Portugal tem o talento individual, mas coletivamente deixa a desejar. A seleção lusitana só conquistou a vaga à Copa do Mundo na repescagem europeia.

Apático no segundo tempo, Portugal repetia os erros de outros jogos ao longo do ano e tinha dificuldades para envolver a defesa de Gana, que se defendia com eficiência. Aos 20 minutos, o cenário mudou. Cristiano Ronaldo sofreu um choque na área e a arbitragem assinalou pênalti polêmico. Na cobrança, o craque bateu com força, sem chances para o goleiro, e abriu o placar, trazendo alívio à torcida lusitana.

Mas a tranquilidade foi momentânea. Pouco depois, Gana não se abateu, foi valente e empatou o jogo. Em boa jogada pela esquerda, a defesa de Portugal vacilou e não evitou o gol de Ayew, dentro da pequena área. O confronto ficou aberto, com as duas seleções partindo para o ataque. Mas a seleção portuguesa foi eficiente ao roubar a bola do campo de defesa, contra-atacou com velocidade e João Félix foi lançado. O jovem atacante só tocou com categoria por cima do goleiro para fazer o 2 a 1.

Confiantes, os portugueses repetiram a estratégia. Em novo contra-ataque, o meia Bruno Fernandes avançou com a bola e só rolou para Rafael Leão anotar o terceiro. O segundo tempo ganhou ainda mais em emoção. Gana descontou aos 43 minutos do segundo tempo. Bukari, de cabeça, aproveitou novo erro da defesa portuguesa e fez o segundo, imitando a provocação de Cristiano Ronaldo.

FICHA TÉCNICA: PORTUGAL 3 X 2 GANA

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Danilo, Rúben Dias e Guerreiro; Rúben Neves (Rafael Leão), Otávio (William Carvalho), Bernardo Silva (João Mário), Bruno Fernandes e João Félix (Gonçalo Guedes); Cristiano Ronaldo (Palhinha). Técnico: Fernando Santos.

GANA: Ati Zigi; Seidu (Lamptey), Djiku (Kyereh), Salisu, Amartey e Rahman; Partey, Abdul Samed; Kudus (Bukari) e Iñaki Williams; André Ayew (Jordan Ayew). Técnico: Otto Addo.

GOLS: Cristiano Ronaldo (pênalti), aos 20, Ayew, aos 28, João Félix, aos 32, Rafael Leão, aos 34, e Bukari, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Kudus, Ayew, Seidu, Danilo, Iñaki Williams, Bruno Fernandes.

ÁRBITRO: Ismail Elfath (Estados Unidos).

RENDA: Não disponível.

PÚBLICO: 42.662 pagantes.

LOCAL: Stadium 974, em Doha, no Catar.