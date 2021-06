Esporte Com queda de temperatura, Verstappen é o mais rápido no 3° treino livre na França

O sábado amanheceu nublado na França. Com a temperatura mais baixa no circuito de Paul Ricard, Max Verstappen conseguiu superar a concorrência de Mercedes e Ferrari e cravou o melhor tempo do terceiro treino livre, mostrando-se favorito à pole position.

O holandês da Red Bull Racing marcou 1min31s300 em sua volta mais rápida das 11 que deu no circuito francês. Foi 7s047 mais rápido que o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, em segundo. O Top 3 foi fechado com excelente apresentação do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

Atrás de recuperação após erro que custou a liderança do Mundial de Pilotos no GP do Azerbaijão, o heptacampeão Lewis Hamilton fez somente o quinto tempo. Ficou atrás justamente do vencedor em Baku, o mexicano Sérgio Perez, da Red Bull.

Depois de cravar a pole no GP de Mônaco, ao qual acabou não disputando a prova por um problema mecânico, e em Baku, o montegasco Charles Leclerc decepcionou ao não figurar entre os 10 melhores da manhã, na França.

O piloto da Ferrari foi apenas o 11° dia, num retrocesso da equipe após “despertar” na Fórmula 1 nas duas últimas corridas. A promessa é de recuperação no treino classificatório deste sábado.