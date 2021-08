Esporte Com profecia, Hernanes volta para a terra natal com missão de salvar o Sport

Durou apenas 15 dias a ausência de Hernanes do futebol. Com frase em tom de profecia, o Sport anunciou nesta terça-feira a volta do filho pródigo ao Recife. O meia pernambucano volta a sua terra natal com a missão de garantir a permanência do clube rubro-negro na elite nacional.

Hernanes garantiu que seguiria disputando o Campeonato Brasileiro após ser dispensado do São Paulo, de forma amigável. O desemprego chegou ao fim após duas semanas. Cumpriu as palavras ao assinar com o Sport. 21 anos após deixar o modesto Unibol, de Pernambuco, para defender as cores do clube paulista pela primeira vez, ele retorna, com 36, para ajudar com sua experiência dentro de campo.

“Sairás de casa e conquistarás o mundo, mas um dia voltarás para tua terra. A profecia foi escrita e está sendo cumprida. Bem-vindo Hernanes. Pernambuco e o Sport te recebem de braços abertos”, anunciou o clube em suas redes sociais.

“Voltei”, disse o meia em um vídeo sobre a sua carreira. Hernanes vestirá a 8 do Sport e o clube até já abriu vendas da camisa tentando lucrar com o reforço galáctico. O tempo do contrato será ate o fim da temporada, com possibilidade de ampliação e a meta ele já sabe: tirar o time, atual 15.° colocado com 14 pontos, do sufoco.

Como vinha treinando, Hernanes não terá problemas para estrear o mais breve possível. Basta ter sua inscrição no BID oficializada. Nesta sexta-feira o Sport recebe o Red Bull Bragantino, na Ilha do Retiro, e ele estará no estádio. Só não sabe ainda se como reforço ou ainda na torcida. Se não estiver em condições legais, a volta será no Maracanã, dia 15 de agosto, diante do Flamengo.

O Sport vinha buscando um armador por causa das seguidas lesões de Thiago Neves e contou com a boa vontade de Hernanes para um acerto rápido e dentro das condições financeiras atuais do clube pernambucano.