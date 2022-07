Com Pio, Romani e Thiago Braz, CBAt anuncia convocados para Mundial de Atletismo

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou na última sexta-feira os 52 atletas convocados para o Campeonato Mundial de Oregon, nos Estados Unidos. O grande destaque da lista é o medalhista olímpico Alison dos Santos, o Pio, como é conhecido. Ao todo, serão 19 mulheres e 33 homens na convocação.

O campeonato mundial acontecerá entre os dias 15 e 24 de julho e é o principal evento do atletismo no ano. Os atletas convocados garantiram vaga por meio de quatro critérios possíveis: pelos índices alcançados, pelo número de pontos no Ranking da World Athletics, pelos resultados no Sul-Americano de Guayaquil em 2021 ou pelo desempenho no Troféu Brasil nos revezamentos 4x100m masculino e 4x400m misto no Troféu Brasil.

Campeão mundial indoor do arremesso de peso, Darlan Romani também é destaque na convocação, assim como Thiago Braz, vencedor de duas medalhas olímpicas. A CBAt ainda informou que existe a possibilidade de novas convocações a depender da World Athletics, que fechará o número de participantes pelas cotas do ranking de pontos.

“As expectativas são as melhores possíveis, mesmo numa competição de 2.000 atletas de 200 países. O Brasil estará muito bem representado. Vimos o resultado espetacular do Alison dos Santos em Estocolmo. A excelente atuação do Thiago Braz, a força de Darlan Romani, o Rafael Pereira e os outros atletas dos 110 m com barreiras, o Caio Bonfim na marcha na Europa, o Danielzinho que tem encantado na maratona, enfim”, afirmou Walmir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração, que anunciou a convocação em live.

“Estamos indo com equipes completas (três atletas) nos 110 m com barreiras, no arremesso do peso, na marcha, no disco feminino, o que mostra a força do nosso esporte. Parabenizo a todos os convocados, serão todos muito bem-vindos, desde os veteranos até aos que estão estreando na seleção”, finalizou.

Confira a lista de convocados para o mundial de Oregon:

Feminino

Vitória Rosa (Pinheiros-SP) – 100 m – 200 m *

Tiffani Marinho (Orcampi-SP) – 400 m e 4×400 m misto **

Tabata Vitorino (AA Maringá-PR) – 4×400 m misto *

Ketiley Batista (ASPMP-SP) – 100 m com barreiras **

Chayenne Pereira (Pinheiros-SP) – 400 m com barreiras **

Tatiane Raquel da Silva (IPEC-PR) – 3.000 m com obstáculos *

Simone Ferraz (Jaraguá do Sul-SC) – 3.000 m com obstáculos **

Letícia Oro Melo (Corville-SC) – salto em distância **

Eliane Martins (Pinheiros-SP) – salto em distância **

Gabriele Sousa Santos (Pinheiros-SP) – salto triplo **

Andressa de Morais (Pinheiros-SP) – lançamento do disco **

Fernanda Martins (AABLU-SC) – lançamento do disco **

Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) – lançamento do disco **

Jucilene Lima (IEMA-SP) – lançamento do dardo **

Livia Avancini (IPEC-PR) – arremesso do peso **

Mariana Marcelino (IEMA-SP) – lançamento do martelo **

Viviane Lyra (AEFV-RJ) – 20 km e 35 km marcha atlética *

Elianay Pereira (CASO-DF) – 35 km marcha atlética **

Mayara Vicentainer (AABLU-SC) – 35 km marcha atlética **

Masculino

Erik Cardoso (SESI-SP) – 100 m e 4×100 m *

Felipe Bardi (SESI-SP) – 100 – 200 e 4x100m **

Rodrigo do Nascimento (CT Maranhão-MA) – 100 m e 4×100 m *

Gabriel Aparecido Garcia (Adefut-SP) – 4×100 m *

Derick Souza (Pinheiros-SP) – 4×100 m *

Lucas Rodrigues da Silva (Equipe Medex-RJ) – 200 m **

Lucas Vilar (SESI-SP) – 200 m **

Lucas Carvalho (Pinheiros-SP) – 400 m e 4×400 m misto **

Vitor Hugo de Miranda (Orcampi-SP) – 4×400 m misto *

Douglas Mendes (Balneário Camboriú-SC) – 4×400 m misto *

Thiago André (CT Maranhão-SP) – 800 m – 1.500 m**

Altobeli Silva (Joana D’Arc-SP) – 5.000 m – 3.000 m c/obstáculos **

Rafael Pereira (Clã Delfos-MG) – 110 m com barreiras *

Eduardo de Deus (CT Maranhão-MA) – 110 m com barreiras *

Gabriel Constantino (Equipe Medex-RJ) – 110 m com barreiras *

Alison dos Santos (Pinheiros-SP) – 400 m com barreiras *

Mahau Suguimati (SPFC-SP) – 400 m com barreiras **

Fernando Ferreira (IEMA-SP) – salto em altura **

Thiago Moura (Asufam-SP) – salto em altura **

Samory Uiki (Sogipa-RS) – salto em distância**

Almir dos Santos (Sogipa-RS) – salto triplo **

Alexsandro Melo (CT Maranhão-MA) – salto triplo **

Thiago Braz – salto com vara *

Augusto Dutra (Pinheiros-SP) – salto com vara **

Darlan Romani (ABRA-SP) – arremesso do peso *

Welington Morais (Pinheiros-SP) – arremesso do peso **

Willian Dourado (UCA-SC) – peso **

Daniel do Nascimento (ANR/Ijuí/Unimed-RS) – maratona *

José Márcio Leão (ADC Alto do Ipiranga-PE) – maratona *

Paulo Roberto Paula (SPFC-SP) – maratona *

Caio Bonfim (CASO-DF) – 20 km e 35 km marcha atlética *

Matheus Correa (AABLU-SC) – 20 km marcha atlética *

Lucas Mazzo (CASO-DF) – 20 km marcha atlética **

*Índices exigidos

** Ranking de pontos da WA

* Revezamentos definidos no Troféu Brasil

** Campeões sul-americanos