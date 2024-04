Com pequeno filho na torcida, Nadal arrasa em Madri; João Fonseca ganha 1ª em Masters 1000

Rafael Nadal estreou no Torneio de Madri da melhor maneira possível. Ainda se ressentindo de problemas no quadril que o tiraram de grandes competições no ano, o espanhol de 37 anos arrasou o jovem americano Darwin Blanch, de apenas 16 anos, com 6/1 e 6/0, nesta quinta-feira, em somente 66 minutos. O brasileiro João Fonseca também se destacou, ao buscar bela virada em sua primeira competição a nível ATP 1000.

Em seu possível último ano no circuito mundial, o espanhol fez questão de jogar “em casa”, onde conquistou cinco títulos na história, mesmo admitindo que os problemas físicos ainda o limitam de jogar. Atuou com torcida especial: a mulher Mery e o pequeno filho Sebastian estavam na arquibancada.

Após o jogo, estimulado pela mãe, o pequeno herdeiro esticou o dedo indicador para mostrar que o papai é seu “número 1”. Nadal ergueu os braços, aplaudiu o publico e foi ovacionado de pé após a boa vitória na estreia. Fechou o jogo com bola para fora do inexperiente Blanch.

Nadal não teve problemas em seu primeiro jogo em Madri. Foi logo abrindo 3 a 0 no primeiro set e fechou por 6 a 1 após a segunda quebra na parcial. Sem oferecer nenhum break point ao americano, foi ainda mais arrasador na parcial seguinte, emplacando um pneu.

O adversário de Rafael Nadal no sábado será mais uma vez o australiano Alex de Minaur, 10º favorito em Madri e de quem perdeu há uma semana na segunda rodada de Barcelona com parciais de 7/5 e 6/1.

JOÃO FONSECA AVANÇA COM BELA VIRADA

Convidado para a chave principal em Madri, seu primeiro Masters 1000 da carreira, o jovem João Fonseca mostrou todo seu talento para buscar a virada diante do americano Alex Michelsen, 70º do mundo, se garantindo na segunda rodada com 4/6, 6/0 e 6/2.

O prodígio tenista brasileiro iniciou o jogo um tanto nervoso e sofreu duas quebras, com o rival abrindo logo 4 a 0. Ainda devolveu uma delas, mas perdeu a parcial inicial por 6 a 4. Sem perder a cabeça, mostrou enorme poder de reação.

O segundo set foi todo de João Fonseca, que não tomou conhecimento do rival e com golpes potentes de direita e belas passadas, empatou com um pneu. O bom momento do brasileiro foi confirmado no começo do set decisivo. Depois de uma quebra e de salvar quatro break points, ele abriu 4 a 1, encaminhando a vitória. Em belo ponto e nova quebra, fechou o jogo com 6 a 2.

“Um jogo parelho. Sabia que seria muito difícil, não só tecnicamente. Foi um primeiro set tenso, mas consegui me soltar a partir do segundo e estou muito feliz com essa vitória”, afirmou João Fonseca à ESPN. “Estava cometendo muitos erros e deixando de jogar. Ele chamando a torcida, mas fiz um segundo set muito bom, com três quebras. E pude buscar a virada”, disse o brasileiro, que agora encara o britânico Cameron Norrie, no sábado.

Em outros jogos desta quinta-feira, destaque para a vitória do italiano Lorenzo Sonego diante do veterano francês Richard Gasquet, por 6/2 e 7/5. Ex-top 10, o canadense Félix Auger-Aliassime também avançou, ao superar o japonês Yoshihito Nishioka com três sets: 4/6, 6/1 e 6/4.

IGA SWIATEK ESTREIA BEM E GAUFF APLICA BICICLETA

Líder do ranking, Iga Swiatek já está na terceira fase. A polonesa estreou contra a chinesa Xiyu Wang, em duelo já da segunda fase no WTA 1000 de Madri, e se garantiu com vitória por 6/1 e 6/4. Fechou após dupla falta.

Terceira favorita na Espanha, a americana Coco Gauff abriu sua participação com vitória humilhante diante da holandesa Arantxa Rus, com bicicleta (duplo 6/0). Entre as principais cabeças de chave, Maria Sakkari (5ª favorita), Ons Jabeur (8ª), Jelena Ostapenko (9ª) e Liudmila Samsonova (15ª) também avançaram.