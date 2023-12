Esporte Com pênalti no fim, Chelsea derrota o Crystal Palace por 2 a 1 e se recupera no Inglês

O Chelsea sofreu, mas aproveitou um pênalti no final do jogo para vencer o Crystal Palace por 2 a 1 nesta quarta pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O time se recuperou após a derrota por 2 a 1 para o Wolverhampton na véspera de Natal e agora tem 25 pontos, ocupando a 10ª colocação no campeonato. O Crystal Palace soma 18.

Com Sterling e Palmer suspensos, o técnico Mauricio Pochettino armou o ataque do Chelsea com Mykhailo Mudryk pela esquerda e Ian Maatsen na direita. E foi Mudryk quem marcou para o time da casa aos 13 minutos do primeiro tempo. Ele dominou na área e finalizou no canto. O Palace empatou o derby londrino nos acréscimos do primeiro tempo com Michael Olise.

Na segunda etapa, o Chelsea teve um gol anulado por impedimento, mas chegou à vitória com um pênalti sofrido por Madueke aos 43 minutos. A infração só foi marcada após intervenção do VAR. Madueke, que entrou no segundo tempo, cobrou e garantiu a sétima vitória do Chelsea no Inglês.

O Chelsea volta a campo no sábado, quando enfrenta o Luton Town, que está na zona de rebaixamento, no estádio do rival. No mesmo dia, o Crystal Palace recebe o Brentford.

Em outro jogo desta quarta-feira, o Wolverhampton engatou sua segunda vitória seguida ao golear o Brentford por 4 a 1. Os três primeiros gols do jogo saíram em um intervalo de quatro minutos. Lemina, aos 13, e Hwang Hee-Chan, aos 14, marcaram para o Wolverhampton, e Wissa diminuiu aos 16.

Ainda na primeira etapa, Hwang Hee-Chan fez seu segundo gol aos 28 minutos. No segundo tempo, Bellegarde selou a vitória após passe do brasileiro Matheus Cunha aos 34 minutos.