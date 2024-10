Esporte Com os reservas, Atlético-MG busca o empate e frustra o Fortaleza na volta do Brasileiro

Focado nas semifinais da Copa do Brasil e Libertadores, o Atlético-MG entrou com o time alternativo na Arena Castelão e mesmo assim conseguiu conquistar um ponto longe de casa. Diante do Fortaleza, o time mineiro buscou o empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, pela 30ª rodada na volta do Campeonato Brasileiro após a pausa na Data Fifa. O resultado frustrou os nordestinos, que desperdiçaram a chance de dormir na vice-liderança e ainda viram Marinho e Tinga serem expulsos na segunda etapa.

Com o empate, o Fortaleza se manteve em terceiro lugar, com 56 pontos, um a menos que o Palmeiras e quatro do líder Botafogo, contendo a empolgação na busca pelo título nacional. Mas segue invicto diante de sua torcida, agora com quatro empates e 12 vitórias, dono da melhor campanha como mandante. Já o Atlético-MG, com a cabeça nas semifinais da Copa do Brasil, onde está com vantagem sobre o Vasco ao vencer a ida por 2 a 1, ocupa a nona colocação, com 41 pontos.

Apesar de entrar com os reservas, o Atlético-MG foi quem teve a primeira grande chance da partida. Saravia arriscou de longe e beliscou o travessão. Na resposta o Fortaleza foi mais eficiente e acertou o alvo. Marinho deixou Fausto Vera no chão e bateu forte para abrir o placar, aos 14 minutos.

Com a abertura do placar, o time da casa manteve a posse de bola e ocupava mais o campo de ataque. Com o domínio, teve chances de ampliar, com Moisés tirando tinta da trave. Os visitantes eram tímidos, mas chegaram a ter um gol impedido de Palacios, além disso, Igor Gomes perdeu uma grande chance, já nos acréscimos.

O Atlético-MG voltou mais ligado do intervalo e empatou logo aos dois minutos. Palacios fez belo cruzamento e Fausto Vera apareceu de surpresa na área para cabecear sem chances para João Ricardo. O gol desestabilizou o Fortaleza. Após sofrer a falta, Marinho agrediu Palacios e acabou expulso, aos 15.

Com mais espaço em campo, o jogo ficou aberto, mas concentrado no meio de campo. A situação do Fortaleza, que já era ruim, ficou ainda pior quando Tinga fez falta em Caio Maia e recebeu vermelho direto, aos 36. Com dois a mais, o Atlético-MG pressionou, levou perigo na bola parada, mas não conseguiu a virada.

Pelo Campeonato Brasileiro, a dupla volta a campo daqui a 10 dias. O Fortaleza visita o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h30. Mais tarde, às 19h, o Atlético-MG recebe o Internacional, na Arena MRV. Ambos pela 31ª rodada.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 ATLÉTICO-MG

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (José Welison), Hércules e Emmanuel Martínez (Yago Pikachu); Marinho, Lucero (Breno Lopes) e Moisés (Renato Kayzer) (Pedro Augusto). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Saravia, Bruno Fuchs e Igor Rabello; Fausto Vera, Paulo Vitor (Otávio) e Igor Gomes (Robert); Palacios (Caio Maia), Alan Kardec e Alisson (Gustavo Scarpa). Técnico: Gabriel Milito.

GOLS – Marinho, aos 14 minutos do primeiro tempo. Fausto Vera, aos dois minutos do segundo tempo,

CARTÕES AMARELOS – Bruno Pacheco (Fortaleza); Palacios, Caio Maia e Paulo Vitor (Atlético-MG).

CARTÕES VERMELHOS – Marinho e Tinga (Fortaleza).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS).

RENDA – R$ 301.513,00.

PÚBLICO – 23.046 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).