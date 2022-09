Com Neymar anfitrião e Disney como atração, elenco da seleção se divide na folga

Nada como ter a estrela da companhia como anfitriã em um dia de folga. Ou então, poder curtir um parque da Disney nos arredores de Paris. Pois foi assim que os jogadores da seleção se dividiram para aproveitar o dia sem trabalho após a vitória de 3 a 0 sobre Gana, no penúltimo amistoso de preparação da equipe de Tite visando a Copa do Mundo do Catar.

Familiarizado aos ares de Paris, Neymar bancou o bom anfitrião e levou uma parte do grupo para uma confraternização na cidade.

Já o trio formado pelo atacante Pedro, e os meias Lucas Paquetá e ainda Bruno Guimarães optaram por conhecer a Disney. Em suas redes sociais, eles tiraram fotos no parque e curtiram o dia de folga.

“Dia incrível com os irmãos na Disney de Paris. Obrigado pela recepção”, postou Pedro, atacante do Flamengo, abraçado aos dois companheiros.

A reapresentação do grupo está marcada para o final da tarde no hotel da seleção, já que o dia não tem nada marcado pelo estafe de Tite. A próxima atividade do elenco acontece neste domingo, no estádio Sébastien Charléty, na capital francesa.

A partir de segunda, Tite já organiza o treinamento visando definir a equipe que começa como titular para o amistoso contra a Tunísia, no último jogo de preparação antes da disputa da Copa do Mundo do Catar.