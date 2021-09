Esporte Com mistério, Tite comanda último treino da seleção antes de jogo no Chile

Mantendo o mistério sobre a escalação, o técnico Tite comandou nesta quarta-feira o último treino da seleção brasileira em preparação para o jogo contra o Chile, nesta quinta, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Como fez na terça, o treinador não indicou quem serão os titulares na partida marcada para Santiago.

Parte da atividade realizada nesta manhã, no CT Dr. Joaquim Grava, foi transmitida ao vivo pelo canal da CBF no YouTube. No entanto, só incluiu os cerca de 20 minutos do aquecimento. Não foi possível ver a equipe que Tite esboçou no coletivo. Em razão da pandemia, a imprensa ainda não pode acompanhar in loco os treinos da seleção e dos clubes.

Foi apenas o segundo treino com o grupo completo, no CT do Corinthians, em São Paulo. Na segunda, foram apenas dez jogadores na linha porque a maioria fazia trabalho de recuperação física. E, na terça, com as chegadas de Neymar e Marquinhos, Tite pôde orientar o primeiro treino completo.

Após a atividade, o treinador vai conceder entrevista coletiva por volta das 13 horas. Em seguida, a delegação vai embarcar rumo a Santiago, onde enfrentará a seleção chilena, pela 9ª rodada das Eliminatórias. A partida está marcada para as 22 horas (de Brasília), no estádio Monumental de Santiago.

Uma das possíveis formações para a seleção nesta quinta teria Weverton; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Neymar, Gabriel Barbosa e Matheus Cunha.

Tite conta com 24 jogadores no grupo atual, embora tenha convocado 35, somando a lista original e a extra de nove atletas. Estes foram chamados por causa da decisão dos clubes ingleses de não liberar jogadores para países que estão na “lista vermelha” do Reino Unido, em razão da pandemia.

Assim, os nove atletas que atuam no futebol inglês não se apresentaram à seleção brasileira, assim como Matheus Nunes, que também tem cidadania portuguesa e deve ser chamado pela seleção do país europeu futuramente.

Nesta Data Fifa, a seleção vai fazer três jogos pelas Eliminatórias, um deles atrasado da sexta rodada. Após visitar o Chile, o Brasil vai receber a Argentina, no domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo. E o Peru, na Arena Pernambuco, no dia 9.