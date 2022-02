Com Marta, Pia convoca seleção para a disputa de torneio internacional na França

Com a presença da veterana Marta na lista, a técnica Pia Sundhage convocou, nesta terça-feira, na sede da CBF, no Rio, a seleção brasileira feminina de futebol para o Torneio Internacional da França, a ser disputado entre os dias 16 e 22 de fevereiro.

Os primeiros adversários do Brasil em 2022 serão França, Holanda, e Finlândia. “É uma excelente oportunidade, muito importante, em que a gente vai enfrentar times de alto nível, isso vai nos ajudar a buscar a nossa qualificação (para a Copa do Mundo)”, disse a treinadora, referindo-se à competição do ano que vem na Austrália e Nova Zelândia.

A seleção estreia no torneio amistoso dia 16, contra a Holanda, no reencontro entre as equipes após o empate por 3 a 3 na Olimpíada de Tóquio, em julho do ano passado. Depois, o Brasil enfrenta a França, dia 19, e por fim a Finlândia, dia 22. Todos os jogos serão no estádio Michel D’Ormano, em Caen.

Para disputar a Copa do Mundo em 2023, a seleção ainda vai disputar a Copa América feminina, em julho, na Colômbia, que será classificatória. A América do Sul tem três vagas no Mundial.

Se Marta, que vai completar 36 anos no próximo dia 19, é uma velha conhecida da seleção, as defensoras Thaís Regina e Fernanda Palermo, ambas do São Paulo, são as novidades. Das 23 jogadoras convocadas, dez atuam no futebol brasileiro, nove na Europa e quatro nos Estados Unidos.

Confira a lista das convocadas: Goleiras – Letícia Izidoro (Benfica-POR), Lorena (Grêmio) e Jully (Palmeiras); Defensoras – Rafaelle (Arsenal-ING), Daiane (Madrid CFF-ESP), Tainara (Bordeaux-FRA), Tamires (Corinthians), Antônia (Madrid CFF-ESP), Thais Regina (São Paulo), Letícia Santos (Eintracht Frankfurt-ALE) e Fernanda Palermo (São Paulo); Meias – Ary Borges (Palmeiras), Adriana (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage-EUA), Angelina (OL Reign-EUA), Julia Bianchi (Palmeiras), Duda (Flamengo) e Luana (Paris Saint-Germain-FRA); Atacantes – Debinha (North Carolina Courage-EUA), Marta (Orlando Pride-EUA), Geyse (Madrid CFF-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Gio Queiroz (Levante-ESP).