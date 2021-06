Esporte Com luxação no ombro, Léo Natel faz tratamento e desfalca Corinthians na Bahia

Léo Natel deve desfalcar o Corinthians nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O atleta sofreu uma luxação no ombro esquerdo no segundo tempo na derrota para o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, e iniciou tratamento, nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

Léo Natel entrou na partida contra o Bragantino aos 27 minutos da etapa final, em substituição a Luan, mas teve de sair de campo aos 35 por causa da contusão. O jogador deixou o Bragantino gramado chorando por causa das dores.

O elenco corintiano se reapresentou, nesta quinta-feira, e fez o primeiro treino visando a partida de domingo, às 16h, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida de ontem, diante do Red Bull Bragantino, realizaram um trabalho regenerativo. Os demais foram ao Campo 1 para o aquecimento.

Depois, no Campo 2, o técnico Sylvinho comandou um treino técnico em campo reduzido. Por fim, houve um treinamento de passes, cruzamentos e finalizações a gol.

Após quatro partidas na principal competição nacional, o Corinthians soma apenas quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas.