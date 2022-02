Esporte Com lesão na coxa esquerda, Madson desfalca o Santos diante do Salgueiro

Exames realizados nesta segunda-feira constataram que Madson sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, que vai impedi-lo de integrar o time do Santos no duelo com o Salgueiro, quarta-feira, às 19 horas, em Pernambuco, válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

O lateral-direito sentiu a lesão no clássico de domingo contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, e teve de ser substituído aos 39 minutos do primeiro tempo da partida, vencida pela equipe tricolor por 3 a 0. O atacante Marcos Guilherme foi colocado em campo pelo interino Marcelo Fernandes.

Diante do Salgueiro, a opção do treinador 0deverá ser diferente, mas o interino não possui um substituto para a posição. Auro, recentemente contratado, ainda não está em condições físicas ideais.

Com a falta de uma peça de reposição, Fernandes deverá optar por escalar três zagueiros, com um jogador de meio de campo na função de ala pela direita. O treinador ainda terá o treino de terça-feira para decidir a escalação santista.

Diante do Salgueiro, o Santos vai buscar a classificação para a segunda fase. Por jogar fora de casa, o time de Vila Belmiro se classifica com o empate.