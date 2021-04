Esporte Com lesão de Igor Vinícius, Crespo pode manter Daniel Alves como ala no São Paulo

O São Paulo pode ter um novo/velho lateral-direito na equipe. O técnico argentino Hernán Crespo admitiu após a vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 0, na terça-feira, no Peru, na estreia pela Copa Libertadores, que pode manter Daniel Alves na ala direita, posição que o experiente jogador ocupou nos dois últimos jogos por causa da lesão de Igor Vinícius.

“Acredito que Daniel Alves é um craque. Pode jogar em todas as posições. Nesse momento, a equipe precisa dele na lateral. Está fazendo muito bem. Então, pensamos que pode ficar tranquilamente ali”, afirmou Crespo, que não conta com Igor Vinícius e Orejuela – ambos estão se tratando de uma lesão, sendo que o lateral colombiano recém-contratado ainda nem estreou na equipe

Desde que chegou ao São Paulo, em 2019, Daniel Alves tem atuado principalmente no meio de campo – recebeu e mantém até hoje, inclusive, a camisa 10. A mudança se fez necessária contra o Palmeiras, na última sexta-feira, pelo Campeonato Paulista, e funcionou, assim como contra o Sporting Cristal.

Crespo também elogiou o desempenho do lateral-esquerdo Reinaldo. “Acredito que neste momento Reinaldo está jogando muito bem. Mas o time está muito bem. Um momento particular onde os alas, Dani e Reinaldo, têm mais facilidade para jogar. Mas depende muito do rival e das posições que hoje tomaram Benítez e Luciano. Se eles (o Cristal) marcavam por fora, podíamos jogar por dentro com Benítez. Eles resolveram marcar por dentro, e os espaços estavam fora. Dani e Reinaldo fizeram jogo de altíssimo nível”, comentou.

O São Paulo volta a campo nesta sexta-feira, pelo Paulistão, contra o Santo André, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Dois dias depois, encara o Ituano, em Itu (SP). O próximo duelo pela Libertadores é em casa contra o Rentistas, do Uruguai, no próximo dia 29.

O grupo que viajou a Lima para a estreia na Libertadores ganhou folga nesta quarta-feira e só volta a trabalhar a partir das 9h30 desta quinta, novamente no CT da Barra Funda.