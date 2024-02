Esporte Com jogadores em recuperação, Carpini usa treino para fazer ajustes no São Paulo

Vindo de duas derrotas seguidas no Campeonato Paulista e ainda com atletas em recuperação no departamento médico, o treinador Thiago Carpini usou o treino desta quinta-feira para trabalhar em duas frentes: a primeira é saber com quais atletas poderá contar na próxima rodada. A outra, é aproveitar o curto espaço de tempo para fazer ajustes no São Paulo.

Na atividade realizada no CT da Barra Funda, o treinador são-paulino passou um vídeo para seus atletas e depois fez um trabalho técnico para os jogadores que não participaram de forma integral no clássico com o Santos.

Quem esteve em campo na derrota de 1 a 0 para o Santos realizou um trabalho regenerativo a fim de acelerar a recuperação, já visando o confronto do final de semana diante do Red Bull Bragantino.

Na lista de atletas que estão em fase de transição, a indefinição é o grande problema para Carpini escalar o time ideal. Moreira, com dores na coxa direita, seguiu em tratamento no REFFIS Plus e ainda depende de um exame complementar.

Igor Vinícius foi ao gramado para exercícios com a preparação física. Ele se recupera de um edema na coxa e tem poucas chances de atuar no final de semana. Lucas intercalou atividades internas e externas com os fisioterapeutas.

Após a derrota para o Santos, Thiago Carpini falou que o curto espaço de tempo entre as partidas tem sido um grande desafio para escalar a equipe. “São problemas de início de temporada e temos que nos preparar para superar isso”, afirmou o comandante.