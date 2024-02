Com Heitor confirmado na lateral, Guarani está pronto para encarar o Santos na Vila Belmiro

Vindo de uma derrota por 3 a 2, de virada, para o Mirassol, o Guarani está focado na reabilitação dentro do Paulistão para voltar a brigar pelas primeiras colocações do Grupo B. Mas, a missão não será fácil, afinal irá enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. O duelo está marcado para domingo, às 18h.

Para o confronto, o técnico Umberto Louzer irá manter o lateral-direito Heitor no time titular. Ele saiu da partida contra o Mirassol se queixando de dores após sentir cãibras. Mas, foi reavaliado durante esses últimos dias e está apto para atuar.

Por outro lado, Diogo Mateus, que disputa posição com o próprio Heitor, segue em transição física, está voltando a treinar com bola, mas deve reunir condições de jogo apenas a partir da próxima semana. Com isso, o jovem Yan, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, fica como opção no banco de reservas.

No meio, há dúvida entre Chay e Anderson Leite. O primeiro, abaixo de suas melhores condições físicas, deve começar no banco de reservas e o time titular que jogou contra o Mirassol tem tudo para ser mantido. No ataque, Reinaldo, Bruno Mendes e Derek são presenças confirmadas.

O Guarani deve ir a campo com Douglas Borges; Heitor, Léo Santos, Rayan e Mayk; Camacho, Matheus Bueno e Anderson Leite (Chay); Reinaldo, Bruno Mendes e Derek.