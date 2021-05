Com grande atuação de Durant, Nets batem Pacers e vencem a quarta seguida na NBA

Em grande atuação de Kevin Durant, o Brooklyn Nets venceu o Indiana Pacers por 130 a 113, no ginásio Bankers Life Fieldhouse, em Indianápolis, pela rodada de quinta-feira da NBA. Sem contar com os armadores Kyrie Irving e James Harden, o ala-pivô chamou a responsabilidade no jogo, com 42 pontos e 10 assistências.

Aliza Johnson foi outro que se destacou pelos Nets ao anotar um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) com 20 pontos e 21 rebotes. Ex-jogador do time de Nova York, Caris LeVert foi o cestinha dos Pacers, com 36 pontos. Edmond Sumner fez 16 e Oshae Brissett anotou 14 e pegou nove rebotes.

Com a quarta vitória seguida na temporada regular, os Nets chegam a 43 triunfos e 20 derrotas e permanecem na ponta da Conferência Leste, agora com 1,5 jogo de frente sobre o Philadelphia 76ers. Os Pacers, com 29 vitórias e 33 derrotas, são o nono também do Leste, dentro da zona de classificação para o “play-in” (fase anterior aos playoffs.

No Colorado, o Denver Nuggets cresceu no período final para bater o Toronto Raptors por 121 a 111, na Ball Arena, em Denver. O jogo foi bastante parelho durante os três primeiros quartos, mas os donos da casa souberam se impor nos últimos 12 minutos para conseguir mais um triunfo.

Os grandes nomes dos Nuggets foram Nikola Jokic e Michael Porter Jr.. Favorito na corrida ao prêmio de MVP da temporada, o pivô sérvio teve mais um jogo consistente anotando 19 pontos e agarrando 11 rebotes. Foram mais duas assistências para ele.

Já Porter Jr. foi o maior pontuador da equipe, com 23. O ala ainda pegou sete rebotes e distribuiu uma assistência. Por fim, JaMychal Green veio do banco de reservas com 15 pontos, cinco rebotes e duas assistências.

O grande nome dos Raptors foi OG Anunoby, com 25 pontos, três rebotes e três assistências. Kyle Lowry e Khem Birch marcaram 20 pontos cada, com o armador pegando cinco rebotes e dando sete assistências e o pivô aparecendo com oito rebotes e quatro assistências.

A vitória mantém os Nuggets na quarta colocação da Conferência Oeste, com certa folga sobre o Los Angeles Lakers, que vem na quinta posição. O time de Denver segue conseguindo o mando de quadra em uma eventual primeira rodada de playoffs com campanha de 42 vitórias e 21 derrotas.

A derrota frustra os planos dos Raptors e a vaga no “play-in” parece cada vez mais distante. Com campanha de 26 vitórias e 37 derrotas, a equipe de Toronto ocupa apenas a 12.ª posição do Leste.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons 105 x 115 Dallas Mavericks

Indiana Pacers 113 x 130 Brooklyn Nets

Houston Rockets 143 x 136 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 126 x 114 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 95 x 109 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 121 x 111 Toronto Raptors

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Boston Celtics x San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Orlando Magic

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings