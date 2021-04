Com grande atuação de Antetokounmpo, Bucks atropelam 76ers; Mavs batem Lakers

Jogando em casa, o Milwaukee Bucks atropelou o Philadelphia 76ers, antes líder da Conferência Leste. Sem seus astros Joel Embiid e Ben Simmons, machucados, os Sixers não foram capazes de segurar o Giannis Antetokounmpo, que deu show e comandou a vitória por 132 a 94 da franquia de Wisconsin.

O astro grego foi o nome do jogo, com um “double-double” de 24 pontos e 14 rebotes, além de sete assistências. Bobby Portis contribuiu com 17 pontos e oito rebotes. Os melhores dos Sixers foram Dwight Howard (12 pontos e 12 rebotes) e Shake Milton (15 pontos).

O resultado ajuda a esquentar a briga pelos três primeiros lugares do Leste. O time da Filadélfia, antes líder, sofreu sua quarta derrota seguida, ficou no segundo posto e viu o Brooklyn Nets reassumir o topo, enquanto que os Bucks continuam na terceira colocação, mas mais próximos dos rivais à sua frente.

Os Sixers apostaram nos arremessos de perímetro, mas tiveram aproveitamento baixo e viram os Bucks dominarem e abrirem vantagem desde o primeiro quarto – no intervalo a diferença foi de dez pontos no placar. Depois, no terceiro quarto, liderado por Antetokounmpo, o time de Wisconsin anotaram 24 a 2 e resolveram o jogo. O último período foi tão tranquilo que o grego foi descansar e nem voltou à quadra.

No Texas, o que se viu foi uma atuação de gala de Luka Doncic e uma remontada impressionante. O Dallas Mavericks conseguiu tirar 17 pontos de vantagem para derrotar o Los Angeles Lakers por 108 a 93 na noite deste sábado, com destaque para o armador esloveno, que brilhou nas assistências e regeu sua equipe rumo à vitória de virada.

O segundo triunfo consecutivo diante do rival da Califórnia em dois dias colocou fogo na disputa pelo quinto lugar da Conferência Oeste, com os Mavs ainda em sexto, mas mais perto dos Lakers, que ocupam o quinto posto. Ainda sem o astro LeBron James, com lesão no tornozelo, os atuais campeões contaram com Anthony Davis em bom nível no ataque, mas mal na defesa, permitindo grande exibição do ala Dwight Powell, que recebeu a maioria dos passes de Doncic e teve um ótimo aproveitamento.

Inspirado, o armador esloveno anotou 18 pontos, pegou oito rebotes e deu 13 assistências para os seus companheiros, muitas delas para Powell, que foi o cestinha da partida, com 25 pontos, além de nove rebotes. Anthony Davis, em seu segundo duelo após dois meses afastado por lesão, (17 pontos) e Ben McLemore (20 pontos) foram os destaques dos Lakers, que ainda não têm previsão para pode contar com LeBron James. O veterano se recupera de uma lesão no tornozelo e assistiu ao confronto do banco.

De volta à sua casa, o Utah Jazz foi surpreendido pelo Minnesota Timberwolves, que vinha de quatro reveses nos últimos seis jogos e se recuperou com vitória por 101 a 96 sobre o líder da Conferência Oeste. Os Wolves contaram com grande performance de Karl-Anthony Towns, que alcançou um “double-double” de 24 pontos e 12 rebotes.

D’Angelo Russell e Anthony Edwards marcaram 23 pontos cada e também foram importantes para o resultado positivo da equipe de Minnesota, que vai mal na temporada e é o penúltimo colocado do Oeste, que tem o Jazz no topo, com duas vitórias de vantagem para o Phoenix Suns, segundo colocado.

O Jazz fez um bom primeiro quarto, abrindo vantagem, mas viu o rival crescer nos dois períodos seguintes, que terminaram com triunfo do time visitante por 26 a 18 e 30 a 16. A equipe de Utah ainda tentou a reação no último quarto, mas não conseguiu tirar a diferença que o adversário abrira.

Apesar do revés em casa, a franquia de Salt Lake City contou com o cestinha da noite, o croata Bojan Bogdanovic, autor de 30 pontos e que também apanhou quatro rebotes. Mike Conley foi outro destaque da equipe, com 18 pontos.

Veja os resultados dos jogos da rodada de sábado da NBA:

New York Knicks 120 x 103 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 132 x 94 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 115 x 109 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 108 x 110 San Antonio Spurs

Miami Heat 106 x 101 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 108 x 93 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 96 x 101 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 129 x 116 Houston Rockets

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x Indiana Pacers

Golden State Warriors x Sacramento Kings