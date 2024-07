Esporte Com gols no primeiro tempo, Novorizontino e Guarani empatam duelo paulista na Série B

Novorizontino e Guarani fizeram um duelo paulista equilibrado neste sábado e empataram por 1 a 1 na Série B do Campeonato Brasileiro. Renato abriu o placar, mas Caio Dantas empatou para o time de Campinas, ambos no primeiro tempo. O jogo, válido pela 15ª rodada, foi realizado no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

O Novorizontino agora soma 23 pontos e perdeu a chance de entrar, mesmo que provisoriamente, no G-4 da competição. O que preocupa o time são três empates seguidos em casa.

Apesar da situação delicada do Guarani, o empate como visitante contra um adversário complicado foi visto como positivo. O time segue na lanterna (20º) com sete pontos e está há 11 jogos sem vencer, sendo sete derrotas e quatro empates.

Mesmo fora de casa, o Guarani tentou algumas finalizações nos primeiros minutos, com Caio Dantas e João Victor. Mas o Novorizontino conseguiu ser mais efetivo e abriu o placar aos 20 minutos com Renato. Fabrício Daniel cobrou falta na medida e encontrou o zagueiro para testar firme para o gol.

Apesar de o Guarani tentar mais, a vitória parcial do Novorizontino continuou. Entretanto, aos 42, o time bugrino conseguiu trazer mais justiça ao placar ao empatar. Luan Dias deu belo passe para Jefferson na esquerda. Ele cruzou rasteiro para a área e a bola chegou em Caio Dantas, que finalizou de primeira para fazer seu quinto gol na Série B.

Os donos da casa se mostraram incomodados com o empate e melhoraram com mudanças. O Novorizontino quase voltou a liderar o placar quando Geovane chutou no travessão. No rebote, Paulo Vitor mandou por cima.

Rodrigo Soares e Renato também arriscaram a favor do Novorizontino, mas sem sucesso. Mesmo com o controle na reta final do jogo, o time de Novo Horizonte não conseguiu a vitória. Bem postado defensivamente, o Guarani segurou o empate fora de casa, considerado um bom resultado.

O primeiro a voltar a campo pela 16ª rodada é o Novorizontino, que duela com a Chapecoense novamente em casa, na quinta-feira, às 21h. No domingo (21), às 16h, é a vez do Guarani enfrentar o Goiás no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 GUARANI

NOVORIZONTINO – Jordi; Luisão, Renato, Patrick e Renato; Eduardo (Willian Farias), Geovane, Waguininho (Rodrigo Soares) e Marlon (Paulo Vitor); Fabrício Daniel (Lucca) e Rodolfo (Neto Pessoa). Técnico: Eduardo Baptista.

GUARANI – Vladimir; Pacheco, Léo Santos, Matheus Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias (Lucas Araújo); João Victor (Marlon Douglas), Caio Dantas (Daniel dos Anjos) e Airton (Luccas Paraizo). Técnico: Pintado.

GOLS – Renato, aos 20, e Caio Dantas, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rodolfo (Novorizontino).

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA – R$ 30.345,00.

PÚBLICO – 1.817 pagantes (2.201 presentes).

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).