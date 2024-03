Com gols no início e no fim, Rio Branco vence XV de Jaú em Americana

O Rio Branco conquistou uma importante vitória na tarde desta quarta-feira (20). Jogando no estádio Décio Vitta, em Americana, o Tigre bateu o XV de Jaú por 2 a 0, em compromisso válido pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A4. Com o resultado, o time se manteve no G8 da competição e ainda subiu, provisoriamente, uma posição na tabela.

A equipe americanense entrou com quatro mudanças em relação ao último jogo. O técnico Raphael Pereira promoveu o retorno do meia Gui Marques ao time titular, após cumprir suspensão, assim como as entradas do volante Flávio e dos atacantes Carlos Iury e David Batista. Fazendo jus ao mando de campo, o Rio Branco iniciou o jogo tomando as rédeas da partida e saiu à frente no placar.

Rio Branco venceu o XV de Jaú por 2 a 0 nesta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Logo aos sete minutos, Kayllan cobrou falta pelo lado direito e encontrou David Batista, que cabeceou no contrapé do goleiro Diego e abriu o marcador. Após o gol, a melhor oportunidade veio aos 39 minutos, quando Carlos Iury cobrou falta próxima à área e obrigou Diego a fazer boa defesa.

No restante da primeira etapa, a equipe americanense administrou o resultado, enquanto o XV tentou explorar jogadas pelas beiradas, mas sem sucesso. Para o segundo tempo, Raphael optou pela entrada de Vitinho no lugar de David Batista, deixando a equipe mais veloz na frente. Ao longo dos 45 minutos finais, ainda entraram os zagueiros Paim e Bernardo, assim como o volante Luís Eduardo e o atacante Bruninho.

Com as mudanças, o Tigre pouco criou e passou a ter uma postura reativa, atuando com uma linha de cinco homens na defesa. Aos 32 minutos, Gustavo Oliveira arrancou pelo lado esquerdo e tocou para Bruninho, que finalizou em cima da marcação. Na jogada seguinte, o Galo teve boa chance com o centroavante Mariano, que recebeu na área e finalizou para fora.

Equipe segue no G8 da Série A4 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Aos 36, o atacante Batista, mesmo do banco de reservas, foi expulso por reclamação. Aos 51, já no apagar das luzes, Vitinho fez cruzamento e Luís Eduardo foi empurrado dentro da área: pênalti marcado. O zagueiro Gustavo Brandão, artilheiro do time na temporada, foi para a cobrança e converteu, chegando ao seu sexto gol na competição.

Apesar de ser uma quarta-feira à tarde, 571 torcedores foram ao estádio. Do montante, 170 são alunos da Associação Camisa 1, incluindo atletas da Escola de Goleiros e do projeto de futebol. Com este resultado, o Tigre vai a 21 pontos e assume provisoriamente a sexta posição, podendo ainda ser ultrapassado pelo Vocem. Já o XV segue com 22 e cai para o quarto lugar.

O próximo jogo do Rio Branco será neste sábado (23), às 15h, contra o Joseense, fora de casa. Apesar do adversário ser de São José dos Campos, manda seus jogos no estádio Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Já o Galo da Comarca volta a campo no domingo (24), às 10h, para enfrentar o Grêmio São-Carlense, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

