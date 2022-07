Esporte Com gols no final, CRB e Brusque empatam em Maceió pela Série B

CRB e Brusque fizeram uma partida disputada, com emoções nos minutos finais, e empataram por 1 a 1, na tarde deste sábado. Depois de fazer um primeiro tempo melhor, os alagoanos viram o adversário abrir o placar no segundo tempo. Mesmo assim, não desistiram e empataram nos acréscimos. A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, foi realizada no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Com o empate, o CRB agora tem 24 pontos, no meio da tabela, e aumentou sequência invicta para sete jogos. O Brusque, que já vinha de derrota, tem 21 pontos, também na zona intermediária da classificação.

O primeiro tempo foi morno e, apesar de criar mais chances, o CRB não foi tão intenso. Na primeira boa chegada, Fabinho cruzou da direita e Rafael Longuine chegou finalizando de primeira, mas por cima. Logo depois, Longuine arriscou de fora da área, rasteiro, e exigiu boa defesa. Na última chance, Raul Prata cruzou e Anselmo Ramon cabeceou com perigo, por cima.

Nos minutos finais, o Brusque até balançou a rede, mas o gol foi anulado. Após rebote, Crislan cruzou para Wallace Reis cabecear na pequena área. A arbitragem pegou impedimento de Crislan.

No segundo tempo, o CRB teve uma boa chance no começo. Chegou bem com Anselmo Ramon, que recebe passe na entrada da área e chutou rasteiro, mas o goleiro defendeu bem. O Brusque respondeu com Álvaro em chute perigoso. Ele foi acionado na esquerda e chutou cruzado, mesmo sem muito ângulo. O time catarinense gostou do ataque e teve nova chance com Airton. Ele recebeu em profundidade no lado esquerdo da área e chutou firme, mas o goleiro defendeu.

Até que aos 32 minutos, o VAR começou a análise de um possível pênalti. O árbitro foi ao vídeo e marcou falta de Wellington Carvalho em Wallace. Na cobrança, aos 37, Júnior Todinho não desperdiçou. O goleiro até encostou na bola, mas não conseguiu evitar.

Com a desvantagem, o CRB foi ao ataque e conquistou o empate aos 46 minutos. Após escanteio na primeira trave, Negueba desviou com estilo e Anselmo Ramon apareceu para completar e evitar a derrota.

Os dois times voltam a campo na terça-feira, às 19h, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. O CRB visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), enquanto o Brusque recebe Grêmio, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 BRUSQUE

CRB – Diogo Silva; Raul Prata, Gum (Diego Ivo), Wellington Carvalho e Bryan (Reginaldo); Yago (Wallace), Uillian Correia (Gabriel Conceição) e Rafael Longuine; Fabinho (Richard), Anselmo Ramon e Emerson Negueba. Técnico: Daniel Paulista.

BRUSQUE – Jordan; Pará, Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Wagner Balotelli (Matheus Trindade) e Álvaro (Gabriel Taliari); Crislan (Júnior Todinho) e Fernandinho (Bruno Aguiar). Técnico: Luan Carlos.

GOLS – Júnior Todinho aos 37 e Anselmo Ramon aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS – Wallace, Gabriel Conceição e Fabinho (CRB). Pará (Brusque).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).