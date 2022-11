Esporte Com gols de Salah, Liverpool bate o Tottenham e vence a 1ª fora de casa no Inglês

Em duelo com quatro jogadores em campo com chances de serem convocados por Tite para a Copa do Mundo do Catar, o Liverpool derrotou o Tottenham, nesse domingo, por 2 a 1, com dois gols do egípcio Mohamed Salah. Foi a primeira vitória da equipe fora de casa no Inglês 22/23. O inglês Kane descontou para os anfitriões.

Pelo Liverpool, o goleiro Alisson, presença certa no Mundial, se destacou com ao menos duas boas defesas. O meio-campista Fabinho também foi bem, principalmente na marcação. O atacante Roberto Firmino foi outro titular e se movimentou bem fora da área, como de costume (deixou o campo apenas na metade da etapa final).

Pelo lado do Tottenham, o lateral Emerson Royal foi titular e fez uma partida regular (acabou substituído no segundo tempo).

O técnico Tite convoca a seleção com 26 jogadores nesta segunda-feira a partir das 13h. O Brasil estreia no Mundial dia 24 de novembro contra a Sérvia.

A vitória fora de casa faz o Liverpool dar uma pequena respirada na tabela. Restando uma rodada antes do intervalo da Copa, a equipe chegou aos 19 pontos (é o oitavo colocado), 15 atrás do líder Arsenal. Já o Tottenham permaneceu em quarto lugar com 26.

O Liverpool começou mais ativo ofensivamente e abriu o placar aos 11 minutos com Salah, que recebeu no meio da grande área e acertou um belo chute. O segundo gol do egípcio saiu graças a um erro crasso do zagueiro Eric Dier, recuou mal a bola para Lloris e permitiu que Salah roubasse a bola. O camisa 11 do Liverpool só teve o trabalhar de tocar para encobrir o goleiro.

No segundo tempo o Liverpool tratou de administrar o resultado. O Liverpool só acordou após alterações do técnico Antonio Conte. Aos 25 minutos, a equipe anfitriã diminuiu com o artilheiro Kane, que, dentro da grande área, chutou cruzado e superou o goleiro Alisson.

O próximo jogo do Liverpool será na quarta-feira contra o Derby County pela Copa da Liga Inglesa. No sábado encerra a primeira parte da temporada contra o Southampton pelo Inglês.

O Tottenham encara também na quarta o Nottingham Forest pela Copa da Liga Inglesa. No sábado vai encarar o Leeds antes da paralisação do Inglês por conta da Copa do Catar.