Com gols de Joílson, Ponte Preta e Coritiba empatam em Campinas pela Série B

Em um jogo equilibrado, Ponte Preta e Coritiba empataram por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O personagem do jogo foi o zagueiro Joílson que fez os dois gols. Aos 13 minutos para a Ponte Preta e no segundo tempo para o Coritiba, quando tentou salvar um chute de Lucas Ronier e colocou a bola contra as suas próprias redes.

Esquematizada no 4-4-2, a Ponte Preta iniciou o jogo mais agressiva, tentando buscar as laterais de campo para chegar ao gol adversário. Assustado, o Coritiba, montado no 4-5-1, ficou na defesa e acabou sofrendo o gol aos 13 minutos. Matheus Régis desceu pelo lado direito e cruzou para dentro da área, onde após um bate-rebate o zagueiro Joilson apareceu para chutar de virada.

Dois minutos antes, os jogadores paulistas tinham reclamado de um lance de pênalti, quando Dudu Vieira chutou em direção ao gol e a bola tocou no braço de Bruno Melo. O árbitro baiano Emerson Ricardo de Almeida Andrade considerou lance normal, aguardou o posicionamento do VAR e mandou o jogo seguir.

Sem conseguir armar os contra-ataques, o Coritiba só chegou com perigo em um lance isolado quando Figueiredo roubou a bola e lançou em velocidade Leandro Damião. Mas o goleiro Pedro Rocha saiu do gol e aliviou a bola com os pés.

No início do segundo tempo foi o Coritiba quem fez pressão no ataque, com a bola rondando a área da Ponte Preta. Aos sete minutos, o time da casa perdeu Sérgio Raphael machucado com a entrada do zagueiro Edson.

O empate saiu aos 13 minutos. Lucas Roneir, que tinha entrado no intervalo no lugar de David, pegou a sobra do lado esquerdo, deu o drible para dentro e chutou para o gol. O zagueiro Joílson ainda tentou salvar, a bola tocou nele e entrou. A arbitragem anotou na súmula o gol contra.

Até então acuada, a Ponte Preta quase marcou o segundo gol com Gabriel Novaes. O atacante chutou em diagonal pelo alto, o goleiro Pedro Morisco tocou na bola antes dela bater na sua trave esquerda.

O Coritiba seguia melhor e teve um gol anulado aos 37 minutos, quando Brandão foi lançado em velocidade, driblou Pedro Rocha e tocou a bola para as redes. Mas o auxiliar anotou o impedimento, confirmado depois pelo VAR. Na parte final do jogo o Coritiba foi mais agressivo e não fossem duas boas defesas de Pedro Rocha, a Ponte Preta poderia ter perdido.

Na segunda rodada da Série B, a Ponte Preta vai enfrentar o Goiás no próximo domingo, às 18h, em Goiânia (GO). O Coritiba vai atuar em casa diante do Brusque, também no domingo, a partir das 15h45.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 1 CORITIBA

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Luiz Felipe (Lucas Buchecha), Joílson, Sérgio Raphael (Edson) e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos, Ramon e Elvis; Matheus Régis e Gabriel Novaes (Iago Dias). Técnico: João Brigatti.

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Morelli (Bernardo), Vini Paulista e Matheus Frizzo; Figueiredo (Wesley Pomba), Leandro Damião (Brandão) e David (Lucas Ronier). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Joílson, aos 13 minutos do primeiro tempo e, contra, aos 13 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Ramon, Matheus Régis e Gabriel Novaes (Ponte Preta). Natanael e Bruno Melo (Coritiba).

ÁRBITRO – Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA – R$ 136.060,00.

PÚBLICO – 5.512 pagantes (6.232 total).

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).