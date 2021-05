Esporte Com gols de brasileiros, Real vence e segue na cola do líder Atlético de Madrid

O Real Madrid entrou em campo neste sábado contra o Osasuna pressionado pela vitória do líder Atlético de Madrid contra o Elche, poucas horas antes. Precisava vencer para seguir na luta pelo título e conseguiu esse objetivo ao fazer 2 a 0, no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, pela 34.ª rodada, com gols de dois jogadores brasileiros: do zagueiro Eder Militão e do volante Casemiro.

Na vice-liderança, o Real Madrid chegou aos 74 pontos, contra 76 do Atlético de Madrid. O Barcelona, que joga neste domingo fora de casa contra o Valencia, tem 71. Outro time na disputa do título é o Sevilla, que tem 70 pontos e entra em campo nesta segunda-feira, em Sevilha, contra o Athletic Bilbao.

Jogando em casa e precisando da vitória para seguir sonhando com o título, o Real Madrid se lançou ao ataque desde o início da partida, mas parou na retranca do Osasuna. O goleiro Sergio Herrera fez boas defesas no primeiro tempo, incluindo uma cabeçada de Eder Militão.

A segunda etapa continuou no mesmo ritmo dos 45 minutos iniciais e o Real Madrid seguiu pressionando o Osasuna. O primeiro gol saiu apenas aos 30 minutos, com Eder Militão. Se no primeiro tempo Herrera evitou, desta vez o arqueiro não pôde fazer nada depois de cabeçada do zagueiro.

Poucos minutos depois do gol de Eder Militão, outro brasileiro apareceu para balançar as redes. Depois de bela jogada do centroavante francês Karim Benzema pelo meio, Casemiro recebeu na entrada da área e tentou dominar, mas não teve o controle. O goleiro, porém, saiu em falso e a bola morreu no fundo do gol.

OUTROS JOGOS – O sábado reservou também mais dois jogos. Em ambos, times que lutam contra o rebaixamento venceram. Em casa, o Huesca fez 1 a 0 na Real Sociedad e deixou a zona da degola – tem agora 30 pontos e fica em 17.º lugar. E o lanterna Eibar ganhou como mandante do Alavés por 3 a 0 e subiu para 26 pontos.