Esporte Com golaço de bicicleta de Garnacho, Manchester United vence Everton e embala no Inglês

O Manchester United abriu o placar com um golaço, segurou a pressão do adversário e decidiu a vitória por 3 a 0 sobre o Everton fora de casa. Jogando no Goodison Park, o time de Manchester venceu cinco dos seus últimos seis jogos e vive uma boa recuperação no Campeonato Inglês. O confronto deste domingo foi válido pela 13ª rodada.

O Everton, que vive um drama após a perda de 10 pontos por violação das regras financeiras na temporada 2020/21, protesta por considerar a punição desproporcional e luta para evitar o rebaixamento. No momento, o time de Merseyside é o 19º colocado, com quatro pontos. Já o United chega a 24 pontos, na sexta posição. São dois a menos que o Tottenham, quinto colocado, e quatro de distância para os primeiros colocados no G-4.

Os torcedores em Liverpool viram Alejandro Garnacho marcar um gol digno de Prêmio Puskás logo aos 2 minutos de partida. Dalot evitou a saída de bola cruzando alto na entrada da área e o atacante argentino aplicou uma bicicleta, acertando o ângulo adversário em um verdadeiro golaço.

A partir daí, o Everton dominou completamente o primeiro tempo, mas não conseguiu empatar. Vantagem para o Manchester United, que se salvou com boa atuação de Onana e do jovem Mainoo. Calvert-Lewin finalizou cinco vezes. Os meio-campistas Gueye e Doucouré perderam chances claras e Mainoo ainda salvou uma bola em cima da linha.

O filme se repetiu no início do segundo tempo e o lateral Ashley Young, ex-Manchester United, cometeu pênalti em Martial. Após consulta ao VAR, a arbitragem marcou. Marcus Rashford cobrou alto e venceu Pickford para fazer 2 a 0.

O cenário do jogo mudou completamente no segundo tempo e o Manchester United confirmou muito bem a vitória. Em contra-ataque, Bruno Fernandes encontrou Martial na área e o atacante francês teve muita calma e categoria para dar uma cavadinha e fazer 3 a 0, aos 30 minutos.

Logo após o terceiro gol, Mykolenko respondeu para o Everton e carimbou o travessão, mas a bola não entrou. O placar seguiu inalterado e o Manchester confirmou sua primeira vitória por mais de um gol de diferença no campeonato.