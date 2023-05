Com gol relâmpago, Atlético-MG derrota Inter em casa e dá salto na tabela

Com um gol marcado no início do jogo e outro nos acréscimos do segundo tempo, o Atlético Mineiro derrotou o Internacional por 2 a 0, na noite deste sábado, e deu um salto na tabela do Brasileirão. O time de Eduardo Coudet aproveitou o gol precoce e o apoio da torcida, no Mineirão, para dominar a partida e criar chances até para vencer com mais tranquilidade.

Trata-se da segunda vitória seguida do Atlético, que chegou aos 10 pontos e galgou quatro posições na classificação. Os mineiros vão dormir na quarta colocação, a cinco pontos do líder Botafogo, que jogará no domingo. O Inter, por sua vez, estacionou nos sete pontos, no modesto 12º posto.

O tropeço fora de casa deixa o Inter com três derrotas seguidas, numa série de quatro jogos sem vencer. O time gaúcho, assim, deve chegar pressionado para o clássico com o Grêmio na próxima rodada, domingo que vem, na casa do arquirrival. O Atlético vai visitar o Coritiba no sábado. Mas, antes, na quarta, receberá o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Sobre o desgastado gramado do Mineirão, o Atlético entrou em campo sem Hulk. O atacante foi preservado pelo técnico Eduardo Coudet em razão da sequência recente de 13 jogos seguidos sem ser substituído. O ataque atleticano teve Paulinho e Vargas, mas a torcida não teve tempo de sentir saudades do principal jogador da equipe.

Aos 2 minutos, o desfalcado ataque do Atlético já abria o placar. No lance precoce, Pavón cruzou da direita e Vargas, longe de ser conhecido pela altura, cabeceou para o chão e viu a bola quicar antes de entrar no ângulo. O gol cedo deu confiança ao time mandante, que estabeleceu um ritmo intenso no ataque durante todo o primeiro tempo.

Ainda sem brilhar neste Brasileirão, o Atlético buscava sempre as jogadas pela direita, emulando o lance de sucesso do início da partida. Porém, a defesa colorada, mais atenta, se ajustou para conter o ímpeto atleticano.

Do outro lado, o Inter tinha visível dificuldade de atacar, diante de uma vocação claramente defensiva, apesar da desvantagem no placar. As investidas se resumiam aos lances de bola parada. A exceção aconteceu aos 15, quando Maurício mandou para as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

O segundo tempo contou com movimentação maior nas áreas dos dois times. E bolas na trave. Aos 16, Hyoran sofreu com a qualidade do gramado, pegou mal na bola e acabou acertando o travessão de Keiller. Sete minutos depois, foi a vez de Rômulo, de cabeça, mandar no pé da trave direita de Everson, em lance de bola parada.

A esta altura, o Atlético já contava com Hulk em campo. E, como era esperado, deu novo ânimo ao ataque do time, principalmente em contra-ataques. Ele e Paulinho faziam o Inter ser mais contido nas investidas no setor ofensivo.

A pressão do ataque atleticano deu resultado, enfim, aos 49. Numa rápida e eficiente troca de passes entre Hulk e Paulinho pela direita, o segundo bateu na saída do goleiro colorado e decretou a vitória dos mandantes por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 2 X 0 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Bruno Fuch), Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Rodrigo Battaglia, Pavón (Edenílson), Zaracho, Hyoran (Patrick); Paulinho (Igor Gomes) e Vargas (Hulk). Técnico: Eduardo Coudet.

INTERNACIONAL – Keiller; Bustos, Vitão, Mercado, Thauan Lara; Rômulo (Baralhas), Matheus Dias (Nicolás Hernández) e Maurício; De Pena, Pedro Henrique (Wanderson) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Vargas, aos 2 minutos do primeiro tempo. Paulinho, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pavón, Rômulo, Alemão, Jemerson e Nicolás Hernández.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP/Fifa).

RENDA – R$ 1.013.427,00.

PÚBLICO – 36.080 presentes.

LOCAL – Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).