Com gol nos acréscimos de Bruno Henrique, Flamengo vence Corinthians no Maracanã

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 63 pontos e segue firme na vice-liderança do Brasileirão

Bruno Henrique marcou nos acrescimos e garantiu a vitoria do Flamengo - Foto: THIAGO RIBEIRO - AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA - ESTADÃO CONTEÚDO

Um gol aos 49 minutos do segundo tempo fez o Maracanã explodir em alegria. Nesta quarta-feira, o Flamengo foi recompensado no final do jogo por ter buscado a vitória contra o Corinthians. Após linda jogada de Rodinei, Bruno Henrique aproveitou o cruzamento na área para decretar a festa na despedida do clube rubro-negro de sua torcida antes da decisão da Libertadores da América, no próximo dia 27, contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 63 pontos e segue firme na vice-liderança do Brasileirão. Do outro lado, os paulistas seguem com 51 pontos, na 5ª posição.

Flamengo e Corinthians entraram em campo com objetivos bem diferentes. De um lado, o rubro-negro do técnico Renato Gaúcho fazia do rival paulista mais um teste para a partida mais importante da temporada, na decisão do torneio continental – até por isso o time entrou em campo com os reservas. Do outro, o alvinegro comandado por Sylvinho lutava para conseguir a vitória e assim entrar no G-4 da competição nacional, que lhe daria o direito de entrar na próxima edição da Libertadores direto na fase de grupos.

O jogo começou com o Flamengo buscando mais o ataque e tentando empurrar o Corinthians para o seu campo de defesa. Nos primeiros dez minutos, o time paulista arriscou no começo com Róger Guedes levantando para a área para Jô que, desequilibrado, cabeceou sem perigo. O time carioca respondeu aos quatro minutos, com João Gomes, que da entrada da área arriscou o chute, mas mandou por cima do gol.

O Corinthians chegou com perigo aos 18, quando o atacante Róger Guedes recebeu pela esquerda, chamou a marcação para dançar e bateu firme, de direita, mas a bola foi na rede pelo lado de fora da meta rubro-negra.

Aos 29, foi a vez do Flamengo chegar com perigo. Vitinho carregou pelo setor esquerdo do ataque e na entrada da área arriscou para o gol, mas a bola subiu muito e saiu por cima do gol.

Pouco tempo depois, os cariocas foram de novo com muito perigo. Aos 34, Matheuzinho pegou um rebote após cobrança do escanteio e arriscou de longe, mas a bola passou rente à trave direita do goleiro Cássio.

O Flamengo levou perigo mais duas vezes até o final da primeira etapa. Aos 43, Kennedy aproveitou bobeada do zagueiro João Victor e arriscou de longe, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Após a cobrança de escanteio, aos 44, mais uma vez Matheusinho apareceu livre na cabeça de área corintiana e arriscou para o gol, para uma defesa tranquila de Cássio.

No segundo tempo, Renato Gaúcho voltou logo de cara com três alterações e mandou a campo os titulares Gustavo Henrique, Filipe Luis e Bruno Henrique. Do lado do Corinthians, Sylvinho trocou Gabriel Pereira por Gustavo Mosquito.

O jogo melhorou e as chances logo começaram a surgir. Depois de uma cabeçada fraquinha de Jô após cruzamento de Róger Guedes, o Flamengo voltou a acelerar a partida. Aos seis minutos, Vitinho recebeu na ponta esquerda e bateu cruzado para o meio da área. A bola passou rasteira, e ninguém chegou para finalizar.

O Flamengo chegou de novo com perigo aos 21. Kenedy pegou rebote próximo à área e mandou para o gol – a bola saiu por muito pouco. Aos 32, o rubro-negro teve a melhor chance da partida até então. Rodinei deu lindo passe para Bruno Henrique, que ficou na cara do gol. De frente para Cássio, ele bateu firme, mas Cássio fez ótima defesa.

Aos 41, mais uma ótima chance de gol para o Flamengo. Após cobrança de escanteio, Michael cruzou forte para dentro da área e João Gomes cabeceou com força e Cássio apenas observou a bola explodir no travessão.

Mas o Corinthians respondeu aos 45. Róger Guedes recebeu bola pela esquerda, puxou para o meio e da entrada da área chutou forte, mas a bola passou à esquerda da meta do goleiro Hugo.

Só que o melhor, para o torcedor do Flamengo, ainda estava por vir. Aos 49, Rodinei fez linda jogada pela direita do ataque e cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear sem chances para o goleiro Cássio, para o delírio dos quase 50 mil flamenguistas que foram ao Maracanã – de ruim, apenas a visão do herói do jogo, Bruno Henrique, descendo para os vestiários sentindo dores no joelho.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 0 CORINTHIANS

FLAMENGO – Hugo Souza; Matheuzinho, David Luiz (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Ramon (Filipe Luís); João Gomes, Thiago Maia e Diego; Vitinho (Michael), Vitor Gabriel (Bruno Henrique) e Kenedy (Rodinei). Técnico: Renato Gaúcho

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito) e Giuliano (Du Queiroz); Renato Augusto (Luan), Róger Guedes e Jô (Vitinho). Técnico: Sylvinho.

GOL – Bruno Henrique, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Pereira, João Victor, Vitor Gabriel.

RENDA – R$ 2.033.427,50.

PÚBLICO – 47.032 pagantes (48.987 total).

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro.