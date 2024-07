Com gol nos acréscimos, CRB supera o Ituano em Maceió e deixa o Z-4 da Série B

O CRB conquistou uma vitória importante neste sábado. Pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time alagoano recebeu o Ituano, no estádio Rei Pelé, e com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, venceu os paulistas por 1 a 0, subindo na tabela de classificação.

Com o resultado, o CRB foi a 22 pontos, deixando ao Z-4 – zona de rebaixamento – e saltando para a 10ª colocação. Ficou apenas quatro atrás do Novorizontino, primeiro time no G-4 – zona de acesso. Já o Ituano parou em 11, na vice-lanterna, e se complicou na briga contra o rebaixamento.

O jogo em Maceió (AL) foi muito equilibrado desde o apito inicial. Em um duelo de muito estudo entre os adversários, a primeira chance de perigo surgiu apenas aos 16, quando Kleiton recebeu na área e mandou no cantinho, mas Saulo se esticou todo e salvou o Ituano.

O time paulista conseguiu responder apenas aos 34, quando Salatiel recebeu de Vinícius Paiva e mandou de cabeça, na trave. Aos 40, o Ituano chegou mais uma vez com Vinícius Paiva, que ficou cara a cara com Albino, mas na hora da finalização acabou parando no goleiro do CRB.

Na volta para o segundo tempo, o filme se repetiu. Aos sete, Hereda cruzou na medida para Kleiton, que mandou rente à trave. O time alagoano chegou mais uma vez com Anselmo Ramon, aos 18, que bateu de primeira após cobrança de escanteio e acertou o travessão.

O CRB teve outra chance aos 34, quando Mike recebeu de Anselmo Ramon e mandou forte para o gol, mas Walber cortou de cabeça. E quando parecia que o duelo terminaria empatado, aos 48, Gegê cobrou falta com muita categoria, no canto, e garantiu a vitória alagoana.

As equipes voltam a campo para a 17ª rodada da Série B ainda nesta semana. Na terça-feira, o Ituano atua no Novelli Júnior contra o América-MG, às 21h. Já o CRB encara o Goiás, na quinta-feira, na Serrinha, no mesmo horário.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 x 0 ITUANO

CRB – Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique (Caio César) e Ryan (Jorge); Falcão (João Neto), João Pedro e Gegê; Léo Pereira (Mike), Kleiton (Labandeira) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

ITUANO – Saulo; Léo Oliveira (Marcinho), Claudinho, Wálber e Kauan Leal; Rodrigo (Aluísio), Miquéias (Gabriel Falcão) e José Aldo; Zé Eduardo, Vinícius Paiva (Neto Berola) e Salatiel (Bruno Xavier). Técnico: Alberto Valentim.

GOL – Gegê, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Kauan Leal, Wálber e Claudinho (Ituano).

ÁRBITRO – Lucas Casagrande (PR).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).