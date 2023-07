Com gol de Veiga e Weverton decisivo, Palmeiras bate Fortaleza e encerra jejum

O Palmeiras, enfim, encerrou o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, no Allianz Parque, o time do técnico Abel Ferreira derrotou o Fortaleza por 3 a 1 com o goleiro Weverton decisivo e gol de Raphael Veiga para resolver um jogo que estava complicado. Richard Ríos e Breno Lopes marcaram os outros tentos palmeirenses.

A equipe alviverde conseguiu comemorar um triunfo depois de cinco rodadas – derrotas para Bahia e Botafogo e empates com Athletico-PR, Flamengo e Inter. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 28 pontos, ganha posições na tabela de classificação, mas continua distante do líder Botafogo, que soma 39 e enfrenta o Santos, neste domingo.

Raphael Veiga voltou a marcar pelo Verdão neste sábado – Foto: Yuri Murakami / Fotoarena / Estadão Conteúdo

Demorou apenas oito minutos para Richard Ríos comprovar o acerto de Abel Ferreira em escalá-lo como titular e preterir Gabriel Menino. O colombiano aproveitou rebote após o corte parcial da defesa do Fortaleza para finalizar de pé direito e transformar em vantagem o bom início do Palmeiras na partida.

A importância de Richard Ríos ia além do fato de ter aberto o placar. O volante tinha um pouco mais de liberdade do que Zé Rafael para atacar e era o responsável por auxiliar Raphael Veiga na armação. A equipe de Abel Ferreira jogava bem. A partida estava afeição do Palmeiras, mas, como tem ocorrido nesta temporada, o time alviverde foi diminuindo o ritmo.

O Fortaleza cresceu no jogo ao mesmo tempo em que Rafael Rodrigo Klein adquiriu protagonismo. Bastante inseguro, o árbitro demorava para tomar decisões simples, como um gol anulado de Lucero em que ele poderia ter marcado toque de mão do atacante bem antes da finalização.

Não à toa, o gaúcho necessitou da ajuda do VAR para assinalar pênalti cometido por Marcos Rocha. O árbitro havia marcado toque no cotovelo do palmeirense fora da área e foi corrigido por Igor Benevenuto no vídeo. Lucero cobrou com perfeição. O atacante argentino ainda teve chance de virar antes do intervalo, mas, desta vez, parou no goleiro Weverton.

Abel Ferreira fez uma leitura correta em relação ao crescimento do Fortaleza e voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Mayke entrou no lugar de Marcos Rocha e se tornou uma ótima opção ofensiva. Gabriel Menino preencheu mais o meio de campo na vaga de Jhon Jhon, que não foi bem na tarefa de substituir Dudu.

O Palmeiras tinha o domínio da bola, mas não conseguia transformar o volume em oportunidades claras. O Fortaleza, mesmo apenas espreitando no contra-ataque, era mais perigoso. Neste cenário, dois jogadores definiram o triunfo palmeirense: Weverton com suas defesas e Raphael Veiga, com um chute preciso de pé esquerdo. Breno Lopes ainda fez o terceiro, já nos acréscismos, depois de perder pelo menos três boas chances.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 1 FORTALEZA

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos (Luis Guilherme), Zé Rafael, Jhon Jhon (Gabriel Menino) e Raphael Veiga (Jailson); Artur (Breno Lopes) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA – João Ricardo; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi (Romarinho) e Bruno Pacheco; José Welison, Lucas Sasha (Romero), Yago Pikachu (Lucas Crispim) e Pochettino (Calebe); Marinho (Guilherme) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Richard Ríos, aos 8, Lucero, aos 45 minutos do primeiro tempo. Raphael Veiga, aos 31, Breno Lopes, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marcelo Benevenuto, Titi, Vojvoda, Lucas Sasha, José Welison, Piquerez, Zé Rafael, Brítez, Weverton, Romero.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo.